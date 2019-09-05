Путин представил кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии

05 сентября 2019, 22:24

В парламент Кабардино-Балкарии внесены три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Соответствующие представления сегодня сделал президент России Владимир Путин.

Как информировал "Кавказский узел", выборы главы Кабардино-Балкарии назначены на 3 октября. Перед этим, в единый день голосования, 8 сентября, состоятся выборы депутатов республиканского парламента. Избирком Кабардино-Балкарии зарегистрировал списки кандидатов от шести политических партий.

Информация о кандидатах на пост главы Кабардино-Балкарии опубликована сегодня на сайте парламента республики.

"Президент представил следующих кандидатов: Кладько Игоря Евгеньевича - директора филиала ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Кабардино-Балкарский филиал"; Кокова Казбека Валерьевича - временно исполняющего обязанности главы Кабардино-Балкари; Шаваева Ильяса Пагоевича - министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что "согласно Конституции Кабардино-Балкарии, глава республики избирается депутатами парламента".

Напомним, Казбек Коков был назначен временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии с 26 сентября 2018 года. С апреля 2013 года он работал советником регионального блока управления президента России по внутренней политике, курируя Северо-Кавказский регион, отмечается в его биографии, размещенной на "Кавказском узле". Отец Казбека Кокова – Валерий Коков – почти 15 лет являлся главой Кабардино-Балкарии.