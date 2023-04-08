Жители Нагорного Карабаха пожаловались на препятствия в возвращении домой из Армении

08 апреля 2023, 03:46

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Временно проживающие в Армении жители Нагорного Карабаха обеспокоены неудачной попыткой проезда 27 земляков в сопровождении российских миротворцев по заблокированной азербайджанцами дороге Горис-Степанакерт. По их словам, несмотря на помощь властей, они испытывают финансовые трудности, а также скучают по родным, оставшимся в Нагорном Карабахе.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 апреля стало известно, что в городе Горис в Армении более ста человек ждут возвращения в Нагорный Карабах.

4 апреля российские миротворцы попытались переправить 27 граждан Нагорного Карабаха, среди которых женщины, дети и старики, из Гориса домой. Однако участники акции блокады Нагорного Карабаха запретили движение транспортных средств. У четырех человек ухудшилось самочувствие. Российские миротворцы обеспечили скорую помощь и четырех женщин доставили в больницу Степанакерта. 5 апреля три из них были выписаны, но, по словам врачей, находятся в стрессовом состоянии.

Жители Нагорного Карабаха продолжают оставаться в гостиницах Армении, а также у своих родственников в ожидании, когда появится возможность вернуться домой. При вице-премьере Армении действует единая площадка, которая регулирует все процессы, связанные с проблемами граждан Нагорного Карабаха, которые из-за блокады остались в Армении и не могут попасть к себе домой. Создана рабочая группа, в которой работают представители министерства труда и социальных вопросов Армении и правительства Нагорного Карабаха.

Данные граждан, которые обращаются за помощью вернуть из домой, передаются в единую площадку, далее размещение и отправка людей координируется там, рассказала 7 апреля корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь представительства республики Нагорный Карабах в Ереване Армине Айрапетян.

По ее словам, конкретное число жителей Нагорного Карабаха, застрявших в Армении, сложно назвать, потому что не все обращаются к ним за помощью и не всех можно ставить на учет. Но, ссылаясь на последние данные госминистра Нагорного Карабаха Гургена Нерсесяна, ждут своей очереди, чтобы вернуться домой, более 500 человек, однако их число меняется. «После последнего инцидента, когда граждан Арцаха (Нагорного Карабаха) азербайджанцы на дороге остановили и вернули назад в Горис, а четверых довели до обморока, вряд ли в ближайшее время возможно отправить в сопровождении российских миротворцев. А Красный Крест до сих пор пока только перевозил детей, больных и разделенные семьи с маленькими детьми», - отметила Айрапетян.

Затраты больных, в частности, на лечение, проживание и пропитание берет на себя правительство, эти вопросы решаются в рамках рабочей группы. Красный Крест возвращает в Нагорный Карабах тех больных, которых доставил на лечение в Ереван. Затраты на проживание тех граждан Нагорного Карабаха, которые ожидают возвращения домой, правительство Армении берет на себя. Также людям обеспечивают трехразовое питание.

Жители Нагорного Карабаха признались в трудностях жизни вдали от дома

Жительница Степанакерта Лаура Аванесян на машине Красного Креста вернулась в Степанакерт 7 апреля. В Ереван она приехала 8 февраля на операцию также при посредничестве Красного Креста.

По ее словам, тех, кто Красный Крест доставляет из Нагорного Карабаха в Армению, он же на своих машинах и отвозит назад. «Я записалась в МККК в Ереване, меня записали и в течение недели моя очередь дошла», - рассказала Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

Лаура проходила через заблокированный Лачинский коридор за все время блокады дважды. В первый раз она застряла в Горисе в первые дни блокады, 12 декабря 2022 года, когда ее танцевальная группа возвращалась с открытого чемпионата по спортивным танцам в Грузии. Два месяца группа оставалась в Горисской гостинице, затем им удалось вернуться на родину.

Нелли Саргсян с мужем из Степанакерта приехала в Ереван на лечение до блокады Нагорного Карабаха, 10 декабря 2022 года. Саргсяны обратились во многие организации, в том числе в Красный Крест, Представительство Нагорного Карабаха, их имена записывали, но до сих пор вернуться домой не удалось.

В начале, по ее словам, Красный Крест категорически отказывался принимать заявки на возвращение в Нагорный Карабах мужчин. В этот раз сказали: «Не обещаем», но записали данные.

«У мужа грыжа, у меня проблемы со здоровьем. На «Уралах» российских миротворцев мы бы не доехали, да и не доверились бы. Последний инцидент возле Шуши показал, насколько это безопасно. Поэтому пытаемся через Красный Крест вернуться домой. В этот раз я умоляла их, что больше невозможно оставаться, семья наша разделена, мы тоже остаемся у родственников», - рассказала Нелли корреспонденту "Кавказского узла".

Дома Саргсянов ждут их несовершеннолетний сын, которому 15 лет, и родители. "Сын скитается - то к одной бабушке, то к другой", - отметила Нелли.

В Ереване, по ее словам, чем дальше, тем становится сложнее. Помимо переживаний начались и финансовые сложности. «Негде работать, а деньги, которые были, закончились», - добавила Саргсян.

Правительство Нагорного Карабаха выдавало единовременные пособия. «Но сестра моя поинтересовалась, сказали, что финансовая помощь будет оказана тем, кто физически находится в Арцахе (Нагорном Карабахе). Получается, мы с мужем лишаемся этой помощи, потому что не по нашей вине не можем вернуться на родину». - посетовала Нелли

Мама Нелли Белла Аракелян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что находятся на постоянной связи с дочерью и зятем. Сын Нелли, по ее словам, переживает из-за того, что его родители не могут вернуться домой уже который месяц. Он учится в колледже. Министерство социального обеспечения один раз оказало материальную помощь в виде продовольствия.

Аракелян отметила, что, возможно, придется просить Красный Крест сына Нелли после завершения учебы отправить в Ереван к родителям. «Семья должна как-то соединиться, как можно так продолжать? Но только если через Красный Крест. После очередного инцидента на дороге я не смогу отправить ребенка с российскими миротворцами», - отметила она.

Власти Армении выделили деньги на проживание и питание карабахцев в Горисе

С первых дней блокады Нагорного Карабаха в городе Горис создан оперативный штаб, который занимается проблемами карабахцев, оставшихся из-за блокады в Армении, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» заместитель главы общины Гориса Ирина Йолян.

Средства на покрытие затрат на проживание и питание выделяется правительством Армении. Кроме этого, община поддерживает карабахцев и по другим гуманитарным вопросам – кому нужна одежда, лекарство, детское питание и т.д. Детей, по ее словам, устроили в школы, также привлекают к внешкольным занятиям. «Но, поскольку первоочередность в возвращении людей в Арцах (Нагорный Карабах) была дана разделенным семьям с маленькими детьми, таких вопросов уже не возникает», - отметила Йолян.

Карабахцев поселили, по ее словам, в гостиницы Гориса. Община готова обеспечить их проживание, сколько и в какой бы момент они ни обратились за этой поддержкой.

В Горисской гостинице «Мина» на сегодняшний день проживают 50 карабахцев. Директор гостиницы Анаит Алексанян рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что, когда появлялась возможность, их возвращали в Нагорный Карабах как на машинах российских миротворцев, так и на машинах Красного Креста. «После последнего инцидента 5 апреля перевозку людей на машинах РМК отменили», - рассказала она.

Затраты карабахцев (проживание и питание) берет на себя правительство, перечисляя необходимой суммы, а также руководство гостиницы в виде скидок. Гостиница может разместить более 120 человек, сколько бывает необходимо, стольких и заселяют, отметила Алексанян.

Карабахцы рассказали о попытках вернуться на родину

Пенсионерка Вардитер Бабаян из Степанакерта оказалась в группе, которую азербайджанцы 5 апреля с Шушинской развилки вернули назад в Горис. По ее рассказам, когда азербайджанцы остановили их и вошли в машину, многим стало плохо. «Я сама была в стрессовом состоянии, но у меня были лекарства с собой, они мне помогли. Одна из женщин вовсе впала в кому. Азербайджанцы хотели повезти их в Шуши. Тогда мы все начали бунтовать, кричать, что не позволим. После этого они поставили условие, что в таком случае в Степанакерт четверых женщин доставят на своей машине скорой помощи», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что из Нагорного Карабаха выехала еще до блокады, в ноябре 2022 года. Гостила у родственников в России и 24 марта вернулась в Армению. «Мне сказали, что дорога закрыта, пока могу поселиться в гостинице в Горисе. Я приехала в Горис, смотрю, в гостинице все арцахцы. У одного маленький ребенок остался дома, у другого – родители и так далее. Все приехали по делам и застряли тут» - рассказала Бабаян, добавив, что дома ее ждут дети и внуки.

Дочь Вардитер Ануш живет в Степанакерте. По ее словам, она обратилась в правительство Нагорного Карабаха, где записали данные ее мамы, чтобы при возможности вернуть ее домой. «Я позвонила маме и предупредила, что ее тоже могут привезти, чтобы ничего не боялась и была готова к возвращению. Никто не предполагал, что все так закончится», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

56-летняя Маргарита Мирзоян вместе с сестрой в начале ноября 2022 года поехали в Россию на свадьбу племянника. Месяц они гостили у сестры. 11 декабря вернулись в Армению, а 12-ого декабря началась блокада. Сестра остановились у родственников в Ереване и сразу записались в представительстве Нагорного Карабаха и Красный Крест. «Долго сидели, ждали, никаких новостей о нашем возвращении не было. Решили приехать в Горис, чтобы при первой же возможности вернуться домой, в Арцах (Нагорный Карабах). Уже 20 дней как мы в Горисе, нас разместили в гостинице», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Маргарита вместе с сестрой тоже оказались в группе, которую, не доезжая до Степанакерта, вернули в Горис. По ее словам, до этого была еще одна попытка возвращения. «Мы подготовились, в самый последний момент поездку отменили», - рассказала она.

В этот раз, 5 апреля им сказали, что со всеми сторонами все обговорено. По ее словам, полковник российского миротворческого контингента, который сопровождал их, заверил, что азербайджанская сторона дала согласие на их возвращение домой. «Когда нам сказали, что не можем дальше ехать, нужно возвращаться, полковник сказал, что азербайджанцы врут, список пассажиров был предоставлен азербайджанской стороне и возвращение было с ними согласовано», - отметила она.

В гостинице «Мина», в которой остаются, по ее словам, более 50 карабахцев, ожидающих возвращения домой. Она отметила, что право первоочередного отъезда дается тем, кто соглашается ехать на машинах российских миротворцев, а они слишком неудобные, особенно для тех, у кого плохое здоровье.

Дома Маргариту ждет ее муж, а сестру – ее уже совершеннолетние дети, дочка с сыном. Муж Маргариты инвалид второй группы, с протезированной ногой. Детей нет. "Сложно мужу одному в таком состоянии. Родственники приходят, ухаживают за ним", - рассказала она.

Семья Маргариты из села Талиш, которое по итогам осенней войны 2020 года перешло под контроль Азербайджана. По ее рассказу, в 2016 году, после апрельской войны, когда еще невозможно было вернуться в село, они поселились в Киликию близ села Кичан Мартакертского района. В 2016-ом потеряли в Талише большое хозяйство, машины, дом. Только коров у Маргариты, по ее словам, было несколько десятков голов. Сейчас 30 семей из Талиша живут в Киликии.

"Кавказский узел" также сообщал, что жители Азербайджана, которые блокируют Лачинской коридор, заявляют, что их акция носит исключительно экологический характер. Однако ранее правозащитники указывали, что к блокировке дороги имеет отношение официальный Баку.

Участники блокады ранее пропускали по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста, несмотря на то, что 22 февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

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