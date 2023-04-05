Более ста человек в Горисе ждут возвращения в Степенакерт

05 апреля 2023, 12:38

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Три из четырех женщин, доставленных в больницу Степанакерта миротворцами, выписаны, но остаются в стрессовом состоянии, сообщили в медцентре. В городе Горис в Армении более ста человек ждут возвращения в Нагорный Карабах, проинформировали в офисе защитника прав человека.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 апреля российские миротворцы попытались переправить 27 граждан Нагорного Карабаха, среди которых женщины, дети и старики, из Гориса домой. Однако участники акции блокады Нагорного Карабаха запретили движение транспортных средств. у четырех человек ухудшилась самочувствие. Российские миротворцы обеспечили скорую помощь и четырех женщин доставили в больницу Степанакерта.

Сегодня три женщины были выписаны из больницы, однако они остаются в стрессовом состоянии, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в медцентре Степанакерта.

"Женщины поступили вчера ближе к полуночи. Кроме обморочного состояния, они находились в тяжелом психологическом и стрессовом состоянии. Нашими врачами всем женщинам была оказана соответствующую медицинскую помощь. Три женщины недавно были выписаны из больницы. Одной из них пока требуется наблюдение врачей - ее нервное состояние вызывает опасения", - сообщили в медцентре.

В офисе защитника прав человека (ЗПЧ) в Нагорном Карабахе рассказали, что 23 гражданина, возвращенных в Горис, размещены в гостинице в этом же городе, им оказана необходимая помощь - медицинская и социальная.

"Мы постоянно держим связь с гражданами Арцаха (Нагорного Карабаха) в Горисе. Большинство из них - пожилые люди, женщины и дети. Из-за действий азербайджанской стороны все они находятся в стрессовом состоянии. В гостинице им организовали медицинскую помощь, предоставлены необходимые лекарства. Власти Гориса выразили готовность, в случае необходимости, организовать стационарное лечение в местных медцентрах. На данный момент люди, в особенности пожилые и дети, остаются под присмотром врачей амбулаторно", - рассказала сотрудница офиса ЗПЧ Нагорного Карабаха.

Она добавила, что в настоящее время более ста граждан Нагорного Карабаха остаются в Горисе и ждут возможности вернуться в Степанакерт. Всего из-за блокады несколько сот граждан лишены возможности вернуться дома к своим семьям, сказала сотрудница офиса.

Пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян проинформировал, что 4 апреля в 23.40 по местному времени (22.40 мск) от сотрудников паспортно-визового отдела дежурной части полиции поступило сообщение о том, что азербайджанская сторона остановила гражданское население, в том числе женщин, детей и стариков, которые ехали из Гориса в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев. Возле города Шуша им был запрещен въезд. "В настоящее время ведется расследование, подробности происшествия с приложенными фотографиями будут опубликованы позже", - сказал Тадевосян.

"Кавказский узел" также сообщал, что жители Азербайджана, которые блокируют Лачинской коридор, заявляют, что их акция носит исключительно экологический характер. Однако ранее правозащитники указывали, что к блокировке дороги имеет отношение официальный Баку.

Участники блокады ранее пропускали по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста, несмотря на то, что 22 февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

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