Военнослужащий из Северной Осетии убит на Украине

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Артур Гикаев из Ардона убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там как минимум 462 комбатантов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 23 июля власти официально назвали имена как минимум 461 военного из Северной Осетии, убитого в зоне боевых действий на Украине.

Администрация Ардонского района назвала имя еще одного убитого бойца из Северной Осетии, анонсируя его похороны. Артур Гикаев будет похоронен в Ардоне сегодня, 24 июля.

Гикаеву было 29 лет, у него остался ребенок, отмечается в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Других биографических данных об убитом чиновники не приводят.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 462 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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