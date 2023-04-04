12 пациентов вывезены по Лачинскому коридору на лечение в Армению

04 апреля 2023, 14:48

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Из Степанакерта в медцентры Армении сегодня перевезены 12 пациентов, а всего с начала блокировки Лачинского коридора на лечение в Армению отправлены 265 жителей Нагорного Карабаха, нуждавшихся в помощи специалистов, сообщили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", , азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. 2 апреля в медцентры Армении были отправлены 11 пациентов, нуждающихся в специализированной медпомощи.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается перекрытым 114-е сутки.

Сегодня по Лачинскому коридору на лечение в Армению были вывезены 12 пациентов, сообщили в Республиканском медцентре корреспонденту "Кавказского узла". "Из Республиканского медицинского Центра при Минздраве Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, 12 больных с онкологическими заболеваниями и с патологиями, требующими срочного хирургического вмешательства, были перевезены в различные специализированные медицинские центры в Армении", - сообщил представитель медцентра.

За все время блокады, с 19 декабря, при посредничестве и сопровождении Красного Креста, в Армению были перевезены 265 пациентов", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Международного Комитета Красного Креста в Степанакерте Этери Мусаелян.

Сегодня также шесть пациентов, ранее направленные на лечение в Армению, вместе с сопровождающими вернулись в Степанакерт, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Нагорного Карабаха.

В ведомстве отметили, что "для экономии медицинских препаратов и средств", в республике не проводятся плановые операции. "Из-за блокады более 1000 больных лишены возможности прооперироваться в медучреждениях Республики Арцах", сообщили в Минздраве.

В отделениях реанимации в больницах Нагорного Карабаха находятся девять взрослых, из них двое в тяжелом состоянии, и 4 ребенка, добавили в ведомстве.

Напомним, в Нагорном Карабахе в связи с блокадой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света. 14 марта власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действие талонной системы до 10 апреля.

Овощи и фрукты почти нереально купить даже по талонам, а в свободной продаже цены на эти продукты с начала блокады выросли в разы, рассказали 25 марта опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

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