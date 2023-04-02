11 пациентов вывезены из Степанакерта по Лачинскому коридору

02 апреля 2023, 14:27

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В медцентры Армении сегодня вывезены по Лачинскому коридору еще 11 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным властей Нагорного Карабаха на 1 апреля, с начала блокировки Лачинского коридора в медцентры Армении был вывезен 241 пациент, нуждающийся в помощи врачей-специалистов.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается перекрытым 112-е сутки.

Сегодня с помощью МККК еще 11 больных с онкологическими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы были перевезены в различные специализированные медцентры Армении из Республиканского медцентра, сообщил представитель Минздрава Нагорного Карабаха.

Всего, по данным ведомства, с начала блокировки коридора перевезены в Армению 252 пациента. При этом сегодня восемь пациентов, ранее направленных на лечение в Армению, вместе с сопровождающими вернулись в Нагорный Карабах, пишет News.am.

В медучреждениях Минздрава по-прежнему не проводятся плановые операции. В реанимационном отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» находятся 11 пациентов, из них пять - в крайне тяжелом состоянии. В отделении неонатологии и реанимации медобъединения «Аревик» находятся четыре ребенка, информирует издание.

Напомним, в Нагорном Карабахе в связи с блокадой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света. 14 марта власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действие талонной системы до 10 апреля.

Овощи и фрукты почти нереально купить даже по талонам, а в свободной продаже цены на эти продукты с начала блокады выросли в разы, рассказали 25 марта опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

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