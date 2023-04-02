Лачинский коридор остается заблокированным 112-е сутки

02 апреля 2023, 09:01

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Жители Азербайджана продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 112-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор. В результате единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, заблокирована уже больше трех месяцев. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты АЗС, введены продуктовые талоны. 27 февраля жители Нагорного Карабаха пожаловались на подорожание продуктов.

В Нагорном Карабахе установилась холодная погода и люди страдают от холода в домах из-за отсутствия подачи им газа, рассказал карабахский блогер Давил Симонян. "Газа нет, давно уже, дней 10, может и больше. Пришлось реанимировать электроплиту, оставшуюся еще с прошлой блокады в 90-х, поменял спираль и провода – работает. Для купания греем воду кипятильником", – написал он 1 апреля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 112-е сутки, сообщил сегодня Report.az.

Из Нагорного Карабаха эвакуированы 28 россиян, в том числе 8 детей, которые ранее прибыли в непризнанную республику, а затем не смогли ее покинуть из-за блокировки Лачинского коридора, сообщили 1 апреля в своем Telegram-канале "Peacekeeper" российские миротворцы.

Напомним, 22 февраля стало известно, что Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

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