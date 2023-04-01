12 пациентов вывезены из Степанакерта в медцентры Армении

01 апреля 2023, 19:52

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Из Степанакерта в медцентры Армении сегодня вывезены 12 пациентов, а всего с начала блокировки Лачинского коридора по нему перевезен 241 житель Нагорного Карабаха, нуждавшийся в помощи специалистов, сообщили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 10 марта, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады был перевезен 171 тяжелобольной пациент. 24 марта из Степанакерта были вывезены 12 пациентов.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается перекрытым 111-е сутки.

Сегодня из Республиканского медцентра в Степанакерте при посредничестве МККК были вывезены в специализированные медцентры Армении 12 больных с онкологическими заболеваниями и с патологиями, требующими срочного хирургического вмешательства, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

"Сегодня еще пять пациентов, ранее направленных в рамках государственного заказа на лечение в Армению, вместе с сопровождающими вернулись в Степанакерт", - говорится в обнародованном сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

С начала блокады Лачинского коридора в сопровождении МККК в Армению был перевезен 241 пациент, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник информационного штаба при правительстве Нагорного Карабаха.

"Из-за блокады в республике во всех подведомственных Минздраву медучреждениях отменены все плановые операции, для экономии медицинских средств и препаратов. Из-за прекращения плановых операций 980 граждан лишены возможности прооперироваться", - добавил он.

В Республиканском медцентре сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что девять пациентов этой больницы находятся в реанимационном отделении, из них пятеро - в крайне тяжелом состоянии.

В отделении неонатологии и реанимации детского медцентра "Аревик" в Степанакерте находятся пять детей, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник этой больницы.

Напомним, в Нагорном Карабахе в связи с блокадой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света. 14 марта власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действие талонной системы до 10 апреля.

Овощи и фрукты почти нереально купить даже по талонам, а в свободной продаже цены на эти продукты с начала блокады выросли в разы, рассказали 25 марта опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

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