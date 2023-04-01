Лачинский коридор остается заблокированным 111-е сутки

01 апреля 2023, 08:58

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Жители Азербайджана 111-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа, введены талоны на продукты. 14 марта стало известно, что власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действий талонной системы до 10 апреля.

Несмотря на то, что Лачинский коридор остается заблокированным уже более трех месяцев, жители Нагорного Карабаха не видят реальных усилий со стороны международного сообщества для восстановления движения по этой дороге, отметил карабахский блогер Давид Симонян. "Как тяжело живется народу в блокаду, не раз рассказывал и показывал: нет газа, нет бензина, свет по расписанию, еда по талонам, нет работы, нет денег", – написал Симонян 28 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, они требуют проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция протеста длится 111-е сутки, сообщил сегодня Report.az.

Ситуация в зоне карабахского конфликта остается нестабильной, отметила Организация договора и коллективной безопасности (ОДКБ).

"По оценке Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, ситуация на Южном Кавказе остается чреватой серьезной дестабилизацией. Сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе", – привело 31 марта ИА "Новости Армении" сообщение секретариата ОДКБ.

Напомним, 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. Но участники акции протеста продолжают пропускать по этой дороге только машины миротворцев и Красного Креста. 31 марта депутаты парламента штата Калифорния единогласно приняли резолюцию с осуждением блокировки Лачинского коридора и призвали президента США применить к Азербайджану санкции.

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