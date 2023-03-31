Парламент Калифорнии осудил Азербайджан за блокировку Лачинского коридора

31 марта 2023, 14:14

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Депутаты парламента штата Калифорния единогласно приняли резолюцию с осуждением блокировки Лачинского коридора и призвали президента США применить к Азербайджану санкции.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается перекрытым 110-е сутки.

Блокировка Лачинского коридора - следствие последовательной политики Азербайджана по силовому подавлению права жителей Нагорного Карабаха на самоопределение, заявили 21 марта власти непризнанной республики. Мировое сообщество должно отреагировать на нарушение прав карабахцев и пересмотреть подход к вопросу статуса Нагорного Карабаха, указали они.

Депутаты Ассамблеи (нижней палаты Сената) Калифорнии приняли резолюцию, осуждающую блокировку Лачинского коридора Азербайджаном. За документ проголосовали 59 депутатов, против не выступил никто, сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

По данным комитета, резолюция была представлена в парламент штата членом Ассамблеи Крисом Холденом с целью подтвердить признание Калифорнией права Нагорного Карабаха на самоопределение и призвать администрацию президента оказать гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха. В документе также содержится призыв к администрации президента США привлечь Азербайджан к ответственности, введя ограничения на военную помощь Баку, пишет сегодня "Новости-Армения".

В 2012-2014 годах семь штатов США, в том числе Калифорния, приняли резолюции с призывом к президенту и Конгрессу США признать независимость Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

"Блокировка Лачинского коридора поставила под угрозу жизнь 120 000 армян, в том числе 30 000 детей, которые испытывают острую нехватку продуктов питания, лекарств и других жизненно важных товаров. Я с нетерпением жду совместной работы с моими коллегами в Сенате, чтобы эта мера была принята и отправлена ​​в Конгресс и президенту", - приводятся в публикации слова Холдена. Резолюция передана в Сенат штата, , пишет издание.

Напомним, 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору.

Ранее, 21 декабря 2022 года, представители нескольких государств на заседании Совета безопасности ООН потребовали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана возразил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

Азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 10 марта, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады был перевезен 171 тяжелобольной пациент. 24 марта из Степанакерта были вывезены 12 пациентов.

В Нагорном Карабахе в связи с блокировкой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света. 14 марта власти Нагорного Карабаха продлили действие талонной системы до 10 апреля.

Овощи и фрукты почти нереально купить даже по талонам, а в свободной продаже цены на эти продукты выросли в разы, рассказали 25 марта опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

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