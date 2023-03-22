Степанакерт потребовал признать его право на самоопределение

22 марта 2023, 02:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

100-дневная блокада Лачинского коридора - следствие последовательной политики Азербайджана по силовому подавлению права жителей Нагорного Карабаха на самоопределение, заявили власти непризнанной республики. По их словам, мировое сообщество должно отреагировать на нарушение прав жителей и пересмотреть подход к вопросу статуса Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 14 марта власти Нагорного Карабаха объявили о продлении действия талонной системы до 10 апреля.

Действующий президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, вероятно, не желает быть участником переговоров с Азербайджаном, считает карабахский блогер Давид Симонян. "Парламент [Нагорного Карабаха] экстренно принял поправку к Конституции о выборах президента, которого в условиях военного положения будет избирать не народ, а депутаты парламента. Судя по тому, что инициатива исходила от нашего действующего президента Араика Арутюняна, ему не очень-то хочется принимать участие в переговорном процессе с Баку, вот и ищет себе преемника", – написал Симонян 17 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

МИД Нагорного Карабаха опубликовал на официальном сайте заявление по поводу 100 дней блокировки Лачинского коридора.

«Уже 100 дней как продолжается незаконная блокада Арцаха (Нагорного Карабаха) со стороны Азербайджана, окончательной целью которой является уничтожение народа Арцаха (Нагорного Карабаха) как такового путем его изгнания со своей исторической родины. Сопровождая свои действия применением силы и актами террора, Азербайджан ведет последовательную политику, направленную на силовое подавление права народа Арцаха (Нагорного Карабаха) на самоопределение. Одновременно азербайджанские власти открыто демонстрируют отрицание переговоров как средства нахождения решений каких-либо вопросов», - говорится в заявлении ведомства.

МИД Нагорного Карабаха подчеркнул, что «на протяжении нескольких десятилетий Азербайджан стремится избавиться от народа Арцаха (Нагорного Карабаха) и решить азербайджано-карабахский конфликт с помощью силы». По данным ведомства, ущемление прав народа Нагорного Карабаха делается с попустительства властей Азербайджана. «Об этом свидетельствуют многочисленные публичные заявления президента Азербайджана», - отмечается в тексте.

По мнению ведомства, действия Азербайджана указывают «на необходимость пересмотра международным сообществом подходов к вопросу статуса Арцаха (Нагорного Карабаха) и политического урегулирования азербайджано-карабахского конфликта», а также на необходимость «решительных и неотложных мер со стороны международного сообщества, в том числе органов, ответственных за поддержание международного мира и безопасности».

«Всеобщее признание неотъемлемого права народа Арцаха (Нагорного Карабаха) на самоопределение является наиболее эффективным способом, которым международное сообщество может гарантировать защиту прав и основных свобод человека в Арцахе (Нагорном Карабахе). Напоминаем, что, согласно международному праву и международной практике, отрицание и силовое подавление права на самоопределение, сопровождаемое массовыми нарушениями прав человека, а также отказ от переговоров как средства урегулирования конфликта являются достаточным основанием для признания права народа на создание независимого государства», - утверждает МИД Нагорного Карабаха в своем заявлении.

Бывший глава МИД Нагорного Карабаха, посол президента Нагорного Карабаха по особым поручениям Масис Маилян написал на своей странице в соцсети, что «параллельно с незаконной блокадой международно признанного Лачинского коридора» Азербайджан «предлагает гражданам республики Арцах (Нагорный Карабах) интегрироваться в свой состав». «Принятие Арцахом (Нагорным Карабахом) интеграционной повестки изначально означало бы не только отказ от собственного суверенитета и законных прав, но и открещивание от мечты коренного армянского народа Арцаха (Нагорного Карабаха) жить свободно и безопасно на своей Родине. Под популярным ныне в международных отношениях термином «интеграция» в данном случае имеется в виду добровольная капитуляция», - написал Маилян.

Он подчеркнул, что «использование терминов играет важную роль в политике и их непродуманное принятие способно предопределить результаты переговоров, поэтому о терминах не спорят, о терминах договариваются». «Официальный Баку даже пытается ввести в оборот разновидность термина «интеграция» - «реинтеграция», что означает возвращение Арцаха (Нагорного Карабаха) в состав Азербайджана. Однако известно, что Нагорный Карабах никогда не был частью независимого Азербайджана, а был подчинен Советскому Азербайджану незаконным решением партийного органа третьей стороны – Кавказского бюро партии российских большевиков. Любые суждения об отношениях Арцаха (Нагорного Карабаха) с Азербайджаном имеют смысл лишь в контексте решений большевиков и последующей конституции СССР. Прекращение действия Советской конституции в 1991 году закрыло эту тему», - отметил Маилян.

Он выразил уверенность, что народ Нагорного Карабаха выдержит "даже 1000 и больше дней (блокады Лачинского коридора), но не откажется от своих законных коллективных прав и своего суверенитета". "Благодаря принятию правильных решений и рациональному задействованию имеющегося потенциала мы выйдем из навязанного нам извне кризиса более окрепшими. Оснований для оптимизма более чем достаточно", - резюмировал Маилян.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха опубликовал внеочередной трёхъязычный доклад «О нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате 100-дневной блокады Арцаха (Нагорный Карабах) со стороны Азербайджана».

«В докладе всесторонне и подробно представлены данные о нарушениях семи индивидуальных прав, пяти прав уязвимых групп и четырех коллективных прав, которые отражают углубляющийся гуманитарный кризис <...>. В документе также представлены 24 фотографии и 27 человеческих историй о блокаде, а в конце – 46 полезных документов с 2016 года по азербайджано-карабахского конфликту и нарушениям прав народа Арцаха (Нагорного Карабаха) в его контексте», - отметил офис омбудсмена.

В докладе отмечается, что «параллельно с тотальной блокадой Арцаха (Нагорного Карабаха) Азербайджан намеренно нарушает нормальную работу его жизненно важных инфраструктур – газоснабжения, электроснабжения, связи и коммуникаций, с целью ещё большего обострения и без того тяжёлого гуманитарного кризиса и причинения человеческих страданий народу».

Вследствие 100-дневной блокады количество передвижений людей по трассе Степанакерт-Горис (Лачинскому коридору) сократилось примерно в 178 раз, зафиксировано почти в 43 раза меньше движения автомобилей по дороге, импортировано примерно в 11 раз меньше жизненно важных грузов, чем должно было быть без блокады, домой не смогли вернуться в общей сложности около 3900 человек, в том числе 570 детей, отмечается в докладе омбудсмена.

В докладе отмечается, что из-за прекращения плановых операций около 900 граждан лишились возможности решить проблемы со здоровьем посредством операций, Азербайджан полностью или частично прервал подачу газа из Армении в Нагорный Карабах в общей сложности на протяжении 34 дней, а на протяжении вот уже 71 дня полностью прервано электроснабжение Нагорного Карабаха, что привело к введению шестичасовых веерных отключений и многочисленных аварий. Около 9 800 человек фактически потеряли свою работу и источник дохода, что составляет более 50% от общего числа работников частного сектора. Сбои в газоснабжении и электроснабжении привели к незапланированной вырубке лесов. Экономике страны нанесён ущерб в размере около 190 миллионов долларов, приостановлены строительные работы 32,6 км дороги, десятки километров водопровода, тысячи гектаров оросительных систем, 3 717 квартир, более 40 социальных и производственных инфраструктур.

Далее отмечается, что особо нарушены права незащищенных категорий людей - 30 000 детей, 9 000 инвалидов, 20 000 пожилых людей, 60 000 женщин и девочек и 15 000 перемещенных лиц. «В дополнение к продолжающимися и многократным нарушениям положений Трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, на протяжении вот уже 27 дней обязательное исполнение решения Международного суда ООН об обеспечении беспрепятственного въезда и въезда людей, машин и грузов по Лачинскому коридору не совершается Азербайджаном, в очередной раз попирающим высшие международные ценности и принципы. Следовательно, международное сообщество имеет не только право, но и неоспоримое обязательство как можно скорее исполнить решение высшего международного суда практическими средствами и предотвратить будущие азербайджанские преступления», - говорится в докладе офиса ЗПЧ Нагорного Карабаха.

21 марта Молодежный союз Армянской революционной федерации Дашнакцутюн провел в Степанакерте акцию, приуроченную к 100 дням блокады Лачинского коридора. Участники призвали мировое сообщество услышать народ Нагорного Карабаха. "Сегодня символический день, 100-й день борьбы. Арцах (Нагорный Карабах) на международных площадках сопротивляется и своим противостоянием говорит врагу "нет", навязывая уважение и почтение", - говорится в послании участников акции, которое приводит news.am.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.