12 пациентов вывезены из Степанакерта по Лачинскому коридору

24 марта 2023, 13:07

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В медцентры Армении вывезены из Степанакерта по перекрытому Лачинскому коридору 12 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается заблокированным 103-и сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 10 марта, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады был перевезен 171 тяжелобольной пациент.

Сегодня при посредничестве МККК 12 больных с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями были перевезены в специализированные медцентры Армения из Республиканского медцентра в Степанакерте. При этом восемь пациентов, ранее вывезенных на лечение в Армению, вместе с сопровождающими вернулись в Нагорный Карабах, сообщает News.am.

По данным властей, с начала блокады Лачинского коридора из Нагорного Карабаха в Армению были перевезены 215 пациентов

В больницах, подчиненных Минздраву Нагорного Карабаха, по-прежнему не проводятся плановые операции. В отделениях неонатологии и реанимации степанакертского медобъединения «Аревик» находятся пять детей, восемь пациентов находятся в реанимации Республиканского медцентра, трое из них - в крайне тяжелом состоянии, пишет издание.

Ранее сегодня азербайджанское агентство АПА сообщило, что по Лачинской дороге выехали из Ханкенди (армянское название - Степанакерт) грузовик и семь легковых автомобилей МККК.

Напомним, в Нагорном Карабахе на фоне блокады автодороги периодически прекращается подача газа и света, а также возник дефицит продуктов. После того как были введены талоны на продукты, жители неоднократно жаловались, что предприниматели необоснованно повышают цены на товары. 13 марта карабахские власти продлили действие талонной системы до 10 апреля.

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