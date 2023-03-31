Заблокированный Лачинский коридор. Фото: https://mediamax.am/ru/news/karabakh/49726/

31 марта 2023, 08:22

Лачинский коридор заблокирован 110-е сутки

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Жители Азербайджана 110-е сутки продолжают акцию на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 30 марта коридор оставался перекрытым 109-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 10 марта, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады был перевезен 171 тяжелобольной пациент. 24 марта из Степанакерта были вывезены 12 пациентов.

Участники акции протеста на Лачинской дороге провели ночь на месте пикета и сегодня продолжают акцию 110-е сутки. Они традиционно начали день с исполнения гимна Азербайджана, сообщает АПА.

Жители Нагорного Карабаха продолжают испытывать трудности из-за блокады, сообщил 28 марта живущий в Степанакерте блогер Давид Симонян. "Как тяжело живется народу в блокаду не раз рассказывал и показывал: нет газа, нет бензина, свет по расписанию, еда по талонам, нет работы, нет денег, плюс угроза геноцида, в любой день могут снова начаться бомбежки Степанакерта", - написал он в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Напомним, в Нагорном Карабахе в связи с блокадой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света. 14 марта власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действие талонной системы до 10 апреля.

Овощи и фрукты почти нереально купить даже по талонам, а в свободной продаже цены на эти продукты с начала блокады выросли в разы, рассказали 25 марта опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

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Примечание:

"Армянские студенты потребовали от властей признать Нагорный Карабах", "Члены Совбеза ООН призвали разблокировать Лачинский коридор", "Застрявшие в Армении карабахцы поделились опасениями за родственников".

Автор: "Кавказский узел"

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