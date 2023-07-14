Госминистр Нагорного Карабаха анонсировал круглосуточную акцию протеста у базы миротворцев

14 июля 2023, 19:04

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Командование российских миротворцев признало необходимость немедленно решить проблему блокады Нагорного Карабаха. До тех пор, пока не будут приняты меры, в центре Степанакерта и у базы миротворцев будет проходить круглосуточная акция протеста, сообщил госминистр Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", участники многотысячного митинга в Степанакерте пешим маршем прошли к зданию аэропорта, где базируются российские миротворцы, и потребовали от них выполнять свои обязанности и разблокировать Лачинский коридор. Делегация жителей непризнанной республики во главе с госминистром направилась на встречу с командованием миротворцев.

Жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили в Лачинском коридоре акцию, пропуская только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

После встречи с командованием миротворческих сил, госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян рассказал участникам марша, что "командование миротворческих сил, принимая во внимание обоснованное требование нашего народа и наши дальнейшие шаги, обязалось ежедневно передавать информацию в Россию, признало, что у них есть работа по устранению гуманитарного кризиса и по немедленному урегулированию ситуации".

Нерсисян анонсировал круглосуточную акцию протеста жителей Нагорного Карабаха. "До тех пор, пока не будут даны и сделаны четкие шаги для решения проблемы, и для того, чтоб внимание к проблеме Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") не утратило силу, народное движение будет продолжено. Жители Арцаха будут находиться круглосуточно в палатках у базы миротворцев у аэропорта и на центральной площади Возрождения в Степанакерте", сообщил Нерсисян.

Митинг и марш с требованием прекратить блокаду Нагорного Карабаха прошли сегодня в Мартуни. Марш стартовал утром, его участники прошли к Мартунинской базе российских миротворческих сил. В марше приняли участие руководство Мартунинского района, города Мартуни, коллективы различных учреждений, жители города, в том числе дети. Миротворцам было выдвинуто требование "выполнять свои обязанности по сохранению мира и безопасности", и начать действия по разблокировке Лачинского коридора, сообщила сегодня районная газета "Амарас" на своей странице в Facebook*.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян направил сегодня письма руководителям всех стран-членов Совета Безопасности ООН, Генеральному секретарю ООН, Действующему председателю ОБСЕ, председателю Европейского Совета, Генеральному секретарю Совета Европы, а также премьер-министру Армении, в которых содержится требование в соответствии с принятыми международными обязательствами предпринять срочные и действенные шаги по прекращению осуществляемой Азербайджаном незаконной и тотальной блокады Нагорного Карабаха.

В экстренном обращении к международным структурам говорится "об углубляющемся кризисе безопасности и гуманитарной катастрофе в Арцахе, которая стремительно перерастает в бедствие" в результате действий Азербайджана.

"Полная блокада Республики Арцах и ее изоляция от внешнего мира, осуществляемая с промежуточной целью насильственного подчинения народа Арцаха, усугубляет гуманитарный кризис и создает благоприятную почву для того, чтобы продолжающиеся преступления Азербайджана против человечности переросли в геноцид. Подобными шагами Азербайджан сознательно создает невыносимые условия жизни для народа Арцаха, добиваясь деарменизации Арцаха и уничтожения арцахского народа как такового. (…) В сложившихся обстоятельствах с сожалением отмечаем, что Азербайджан умышленно не выполняет и продолжает нарушать положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, решение Европейского суда по правам человека от 21 декабря 2022 г., постановления Международного Суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года, а также требования и призывы иных международных организаций и многочисленных государств", - указано в обращении, размещенном сегодня на сайте президента Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха отметил, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.