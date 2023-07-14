Участники марша в Степанакерте отправились на встречу с миротворцами

14 июля 2023, 14:44

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Участники многотысячного митинга в Степанакерте пешим маршем прошли к зданию аэропорта, где базируются российские миротворцы, и потребовали от них выполнять свои обязанности и разблокировать Лачинский коридор. Делегация жителей непризнанной республики во главе с госминистром направилась на встречу с командованием миротворцев.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", назвав причиной попытки провезти Красным Крестом контрабандные товары. В Красном Кресте заявили, что водители, на машинах которых были размещены его эмблемы, пытались провезти товары без ведома организации. Сегодня стало известно, что власти Азербайджана готовы возобновить пропуск машин Красного Креста через КПП "Лачин". Участники митинга в Степанакерте заявили сегодня, что семь месяцев блокады привели к критической ситуации, а международное сообщество не реагирует на нарушение прав жителей Нагорного Карабаха.

Напомним, жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили в Лачинском коридоре акцию, пропуская только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

В ходе митинга у миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Степанакерте участники акции предъявили свои требования представительству МККК в Нагорном Карабахе. Защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал представителей МККК предупредить ООН и международное сообщество о происходящей в Нагорном Карабахе гуманитарной катастрофе, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Государственный министр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян отметил, что высоко оценивает работу, проделанную МККК, но она недостаточна. "МККК — единственная структура в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), которая является объективным источником информации для всего мира. Но, по имеющейся у нас информации, она неадекватно отражает то, что здесь происходит. Доставлять лекарства и доставлять пациентов в медицинские учреждения Армении - недостаточно для жителей Арцаха", - сказал Нерсисян.

Руководитель отдела по связям с общественностью МККК Этери Мусаелян сообщила участникам марша, что выдвинутые требования будут переданы руководителю офиса.

После этого участники митинга отправились пешим маршем к расположенному в 10 километрах от города Степанакертскому аэропорту, где расположена база российского миротворческого контингента.

По предварительным подсчетам полиции, в митинге в Степанакерте приняли участие несколько десятков тысяч человек. А у Степанакертского аэропорта к участникам митинга присоединились жители Аскеранского района, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель полиции.

На митинге у аэропорта собравшиеся, обращаясь к миротворцам, скандировали лозунги: "Просим и требуем не бездействовать", "Требуем открыть дорогу жизни", "Выполняйте свои обязанности", "Требуем остановить гуманитарную катастрофу", "Нам не нужны слова, нам нужны действия", "Нам нужна свобода", "Свободу Арцаху!".

В 14.00 (13.00 мск) госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян выступил перед присутствующими у аэропорта, сказав, что "делегация из нескольких человек направится на встречу с российскими миротворцами, что предоставить свои требования". Он призвал собравшихся ждать возвращения делегации со встречи с миротворцами, так как митингующие должны быть информированы о результатах, и дальнейших шагах. "Мы хотим заявить миротворцам, что если кто-то из подписантов документа от 9 ноября 2020 года не выполняет свои обязанности, то за это не должен расплачиваться народ Арцаха", - сказал Нерсисян.

В 14.15 (13.15 мск) делегация во главе с госминистром отправилась на встречу с командованием российских миротворцев. Участники марша остались ждать у здания аэропорта.

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха отметил, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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