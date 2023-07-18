Жители Нагорного Карабаха заблокировали дорогу в Агдам

18 июля 2023, 19:03

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Представители движения "Фронт безопасности и развития Арцаха" перекрыли бетонными блоками дорогу Аскеран - Агдам для предотвращения гуманитарных перевозок по ней. МВД Нагорного Карабаха заявило, что гуманитарные грузы по этой дороге не перевозились.

Как писал "Кавказский узел", председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель, комментируя итоги переговоров в Брюсселе президента Азербайджана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна отметил, что среди других вопросов ходе встречи обсуждалось "положение карабахского армянского населения и ситуация вокруг Лачинского коридора". По его словам, в ходе встречи он подчеркнул необходимость открытия Лачинской дороги и отметил важность поставок гуманитарной помощи через Агдам.

Представители движения "Фронт безопасности и развития Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") перегородили бетонными блоками дорогу Аскеран - Акна (азербайджанское название - Агдам - прим. "Кавказского узла"), выразив свой протест против использования этого пути для перевозки гуманитарных грузов при содействии российских миротворцев.

Представитель "Фронта безопасности и развития Арцаха" пояснил причину перекрытия дороги из Аскерана в Агдам. "Мы не позволим начать азербайджанскую интеграцию во имя гуманитарных тягот, мы не должны допустить социально-экономической интеграции. Следующим шагом будет торговля, а конечным результатом будет окончательное поглощение Арцаха Азербайджаном. В условиях созданной блокады должны быть предприняты любые шаги для предотвращения интеграции с Азербайджаном", - сказал Абрамян корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что активисты требуют разблокировать Лачинский коридор и организовать воздушное сообщение с Арменией в условиях гуманитарного кризиса.

Нагорный Карабах должен поддерживать связи с Арменией, подчеркнул Абрамян. "Мы категорически против ввоза азербайджанской продукции по этому маршруту, будь то "гуманитарная помощь" или торговля по очень дешевым ценам. Мы четко заявили, что для нас это красная линия и Арцах должен поддерживать свои социально-экономические связи только с Арменией", - написал он на своей странице в Facebook*.

Как писал Кавказский узел, "Фронт безопасности и развития Арцаха" создан бывшим госминистром Нагорного Карабаха Рубеном Варданяном и его сторонниками.

МВД Нагорного Карабаха заявило сегодня, что никаких перевозок по этой дороге не осуществлялось. "В социальной сети Facebook* распространяется очередная дезинформация о том, что якобы сотрудники Красного Креста перевозят гуманитарную помощь из Акны (Агдам) через город Аскеран в сопровождении российских миротворцев.Министерство внутренних дел заверяет, что через полицейский пропускной пункт города Аскеран какие-либо транспортные средства не проезжали, тем более не перевозились гуманитарные грузы. Сотрудники Аскеранского районного отдела полиции осуществляют круглосуточное дежурство на этом блокпосту, держа под постоянным наблюдением ситуацию в городе Аскеран и близлежащих населенных пунктах", - говорится в заявлении.

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