12:59, 17 сентября 2025

На какие слова Пугачевой обиделся Кадыров

Пугачева и Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алла Пугачева высказалась о Первой чеченской войне и Джохаре Дудаеве в первом большом интервью после отъезда из России. На слова певицы отреагировал Рамзан Кадыров, посоветовав ей «не провоцировать целый народ».

Что сказала Пугачева

Алла Пугачева дала интервью журналистке Екатерины Гордеевой*. На 17-й минуте 3.5 часового интервью певица говорит о войнах, в том числе - о Первой чеченской.

"Первая чеченская война мне запомнилась, потому что я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. Красивый человек. А жена какая! Ой, какая жена… Художница, писательница, политик. Мне даже стыдно. Она звонила мне, как будто думала, что я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Ничем. Мне сейчас даже стыдно ей привет передать до сих пор. Алла Фёдоровна, если вдруг увидите это интервью, я прошу прощения. Ну что, не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив, чтобы чем-то вам помочь. Ничем не могла", — сказала она в интервью

Что ответил Кадыров

15 сентября 2025 года на слова Аллы Пугачевой отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. "Не хватало ещё, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачёва, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа. О том, какой был Дудаев и какую пользу он принёс, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев. Его генеральские амбиции, позёрство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку. В стране был кризис, а в республике — и того хуже. Тем временем Дудаев хвастался ракетами и танками. Схожие с Пугачёвой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Война унесла сотни тысяч жизней, многих оставила инвалидами. Так что это жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ», - написал он в своем Telegram-канале 1.

* признана иноагентом

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

  1. https://t.me/RKadyrov_95/6002
