19:29, 19 сентября 2025

Генпрокуратуру попросили проверить интервью Пугачевой на призывы к терроризму

Алла Пугачева. Скриншот видео из Youtube-канала "Скажи Гордеевой" от 10.09.25, https://www.youtube.com/watch?v=D6rFxVPz7UI

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрист Александр Трещев просит проверить интервью Аллы Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой* на наличие в нем оправдания терроризма.

Как писал "Кавказский узел", в интервью Екатерине Гордеевой* Алла Пугачева назвала генерала Джохара Дудаева интеллигентным и порядочным человеком и принесла извинения его вдове за то, что ничего не смогла сделать, чтобы он был жив. "Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. Красивый человек", - заявила, в частности, Пугачева. Сегодня стало известно, что адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв подал в московский суд иск к певице на 1,5 миллиарда рублей, сочтя ее слова про Дудаева "оскорблением армии". 

Джохар Дудаев - генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны. Был убит 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу. Согласно одной из версий, когда Дудаев выходил на связь с депутатом Государственной Думы РФ К.Н.Боровым, сигнал его спутникового телефона был запеленгован, что позволило российской авиации произвести прицельный пуск самонаводящейся ракеты. У Дудаева осталось трое детей (дочь и двое сыновей). Жена - Алла Федоровна Дудаева, дочь советского офицера, - художница, поэтесса (литературный псевдоним - Алдэст), публицист. Автор книг "Миллион первый: Джохар Дудаев" (2002) и "Чеченский волк: моя жизнь с Джохаром Дудаевым" (2005), соавтор сборника "Баллада о Джихаде" (2003),  говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Джохаре Дудаеве.

Адвокат Александр Трещёв подал заявление о проверке интервью певицы Аллы Пугачевой на предмет наличия в нем оправдания терроризма из-за высказываний о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Об этом сообщил сам адвокат, информирует ТАСС.

"Я написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проверке интервью Пугачевой на предмет преступления по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) - оно принято к рассмотрению. Также подано заявление о блокировке ее счетов в Российском авторском обществе на время возможного следствия", - рассказал он изданию.

Ранее "Кавказский узел" писал, что на слова Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве отреагировали сразу два из руководителей Чечни - сначала министр по национальной политике, внешним связям и информации Ахмед Дудаев, а затем лично глава республики Рамзан Кадыров. 

* внесена в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

