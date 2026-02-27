Жители Дербента пожаловались на неотремонтированную дорогу

По словам жителей, улица Коркмасова в Дербенте не ремонтировалась около 70 лет. Им приходится черпать с луж воду, чтобы дети могли добраться до школы.

Видеообращение с жалобой жителей Дербента опубликовал Telegram-канал "Жемчужина юга", насчитывающий более 18 тысяч подписчиков. К 05.00 мск публикация набрала более 3 тысяч просмотров.

"Здравствуйте, мы хотим обратиться к главе города по поводу улицы Коркмасова. Сколько лет уже на этой улице живем, наверное уже лет семьдесят, никакого порядка нет. Зимой мы тонем на этой дороге, сюда невозможно выходить. Летом та же ситуация, дети в грязи купаются, неужели нет сочувствия у нашей администрации, когда они видят эту ситуацию? Даже в селах таких безобразных дорог нет. Это наша центральная улица в город", - возмущается местная жительница на видео.

По словам жителей, кроме того, что нет нормальной дороги, нет тротуара и слива дождевой воды. Им приходится своими силами осушать глубокие ямы с водой.

"Обещали с 2023 года, что начнут делать, но ничего не сделали. Даже не приходят и не интересуются что творится на нашей улице", - посетовал местный житель.

В завершении обращения собравшиеся попросили городские власти и главу города обратить внимание на многолетнюю проблему с дорогой.

"Мы вас всех просим, не отказывайте нам", - сказали жители улицы Коркмасова.

К 05.00 мск ни администрация Дербента, ни глава администрации Ханлар Пашабеков жалобу жителей официально не комментировали.

"Кавказский узел" также писал, что жители Махачкалы пожаловались на качество дорог в городе. Помимо улицы Ирчи Казака, где более 170 дней власти Махачкалы не заделывают яму, в городе существует множество проблемных дорог. Активисты анонсировали запуск проекта "Монитор дорог", цель которого помочь чиновникам найти и исправить дефекты.

Нерешенные проблемы с услугами ЖКХ вызывают недовольство жителей Дагестана и провоцируют рост протестной активности, заявил руководитель управления МВД по Северному Кавказу. В ходе прямой линии 27 ноября 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.