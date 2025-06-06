Пользователи соцсетей указали на дороговизну жертвенных животных в Курбан-байрам

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Пользователи соцсетей сочли высокими цены на жертвенных животных в Курбан-Байрам, также не все согласились с призывом муфтия Чечни не продавать их шкуры. Благотворительные фонды республик Северного Кавказа отчитались о бесплатной раздаче мяса животных и продуктовых наборов.

Как писал "Кавказский узел", в этом году 6 июня объявлено выходным в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии по случаю Курбан-байрама. В Чечне праздничными будут три дня: с 6 по 8 июня.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих, а также родственников и друзей.

Пользователи дагестанских пабликов отметили высокие цены на жертвенных животных в Курбан-байрам. В частности, такие комментарии появились в Instagram*-паблике фонда "Инсан".

"Почему у нас всегда завышают цены на праздники? На Ураза самые высокие цены, а теперь в Курбан-байрам тоже завышают цены на барашков. Не все же могут совершить жертвоприношения. Когда нет праздника Курбан-байрам барашки стоят по 6-7 тысяч. Как думаете, это справедливо? спросила пользователь maria_zolotce.

"У меня пенсия 14 тысяч. У мужа чуть больше, мы купили за 17 тысяч. Когда я открыла рот, сказать - так дорого, муж мне сказал, молчи, ты голодной не останешься пока у тебя есть эта пенсия,. И правда, я не стала хуже жить от этого,. Довольствуюсь тем что есть, нам хватает, а те кто цены поднимают им всегда будет казаться, что мало", - написала m.u.m_kaspiysk.

"Цены на жертвенных животных начинаются от 15 тысяч рублей. Это дешевле, чем в прошлом году. Барашков привезли из разных уголков Дагестана и даже из соседних регионов", - написал сегодня автор Telegram-канала "Махач, че стало".

Отделение фонда в Каспийске отчиталось об оказании помощи малоимущим жителям города. "У меня холодильник пустой целый год", - говорит пожилая женщина на видео, которое опубликовано в Instagram*-канале фонда. Как следует из видео, ей передали конверт с материальной помощью, и отдельно - пятитысячную купюру.

"На что живет эта женщина, на какие средства? Как так получается? что у нее холодильник пустой?!", - написала пользователь pomosh_fatima_gamzatova.

"Если у нее такие проблемы, обеспечьте по прожиточному минимуму ее на весь год, немало людей приходят в фонд и приносят деньги", - добавила она же в другом комментарии.

По правилам туша заколотого жертвенного животного делится на три части. Одну часть хозяин оставляет для себя и своей семьи. Вторую можно отдать родственникам и соседям, а третью – нуждающимся. Это могут быть малоимущие семьи и те, кто находится в трудной жизненной ситуации, напомнил перед праздником фонд "Баракат" из Кабардино-Балкарии, предложив тем, кто не знает, кому отдать третью часть, передать ее фонду, расположенному в Нальчике. Это сообщение набрало на странице фонда в соцсети "ВКонтакте"четыре отметки "нравится".

Более 3 тысяч продуктовых наборов получат нуждающиеся в Ингушетии к Курбан-Байраму. Списки получателей составлены администрациями муниципалитетов, уделяя особое внимание пенсионерам и малообеспеченным гражданам, сообщила газета "Ингушетия".

Фонд "Помощь ближнему" из Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале отчитался о предпраздничной развозке продуктов нуждающимся.На видео, приложенном к публикации, видны продуктовые наборы, в которые входят большой пакет муки, крупы, подсолнечное масло, сок и други продукты.

Благотворительный фонд "Ансары" из Карачаево-Черкесии в своем Telegram-канале призвал с 6 по 8 июня привозить части жертвенных животных для передачи малоимущим семьям.

Более 22 тысяч голов животных раздали на Курбан-байрам в Чечне семьям участников специальной военной операции и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщил сегодня глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий ЧР Салах Межиев пояснил, что шкуру жертвенных животных, предназначенных для праздника Ид аль-Адха, нельзя продавать, сообщило агентство "Чечня сегодня" 4 июня.

"А что с ней делать?" - поинтересовался mammeevalim.

"Можно просто отдать", - ответила пользователь mutsaeva.

"Да, так и сделаем, только кому нужна шкура овечья? Ведь совсем цены не имеет", - прокомментировал mammeevalim.

"99 процентов людей в мусор выкидывают" - считает пользователь 05_tcumada.

"Зачем у людей хлеб отбирать, они имеют право его продать, они вырастили, так сказать, откормили, и почему от этой шкуры не получить доход, чтобы прокормить так же детей" - возмутилась пользователь lash__mik_for.

В Instagram*-паблике chp_kchr пользователь Ворон высказал мнение, что "при возможности, ничего от барашка не должно пропадать: ни внутренности, ни голова и конечности". "Сейчас же часто можно увидеть, как все это бросают", - написал он.

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