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18:28, 30 мая 2025

Три республики Северного Кавказа объявили о выходных на Курбан-Байрам

Жертвенные животные. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане и Карачаево-Черкесии выходным по случаю Курбан-Байрама объявлено 6 июня, в Чечне праздничными будут дни  с 6 по 8 июня.

Как писал "Кавказский узел",  в 2024 году Курбан-Байрам отметили 16 июня. Тысячи мусульман собрались на праздничные коллективные молитвы в мечетях регионов ЮФО и СКФО по случаю Курбан-байрама. В столице Дагестана перед праздником цены на баранину выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом, пожаловались махачкалинцы.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих людей, а также родственников и друзей.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 6 июня 2025 года нерабочим днем в республике в связи с праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба главы региона в пятницу.

"В соответствии с указом органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих", - говорится в сообщении.

При этом работа 6 июня 2025 года компенсируется предоставлением другого дня отдыха.

 В Дагестане также 6 июня стало нерабочим днём в связи с празднованием Курбан-байрама, постановление об этом подписал председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан» Правительство РД постановляет: Считать 6 июня 2025 года нерабочим праздничным днём»,- говорится в Telegram-канале правительства.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в регионе нерабочими 6, 7 и 8 июня. Решение принято на основании обращения Духовного управления мусульман Чечни и в соответствии с федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях", сообщило 29 мая агентство "Чечня сегодня".

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Автор: "Кавказский узел"

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