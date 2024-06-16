Махачкалинцы пожаловались на подорожание мяса в Курбан-байрам

16 июня 2024, 17:37

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В Махачкале к празднику Курбан-байрам цены на баранину выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом, рассказали горожане.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в центральной махачкалинской Джума-мечети собрались тысячи верующих для участия в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку.

Цены на баранину ощутимо выросли к празднику Курбан-байрам, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" верующие из Махачкалы.

"Сегодня стоимость одного барана составляла от 15 до 20 тысяч рублей, тогда как в прошлом году не превышала 10 тысяч. Это очень дорого, мы с братьями собрали деньги и купили на всех", - рассказал махачкалинец Магомед Юсупов.

Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих людей, а также родственников и друзей, рассказал в 2023 году "Кавказскому узлу" имам махачкалинской мечети "Ихлас" Рахмуддин Бадруддинов. "Таким образом, праздник жертвоприношения имеет очень большую социальную значимость, когда богатые поддерживают бедных и делятся с ними радостью. Бедные и неимущие, которые не могут себе позволить праздник, благодаря мясу жертвенных животных, которое раздается в эти дни, тоже могут себе позволить праздник", - сказал имам.

По сравнению с прошлым годом мясо подорожало почти вдвое

"На Курбан-байрам, по традиции, подорожали многие продукты. Мы обычно в этот день собираемся всей семьей, приглашаем родных и близких, готовим вкусную еду. По сравнению с прошлым годом мясо подорожало почти вдвое, сейчас меньше 700 рублей за килограмм хорошего качества не найдешь. Это очень накладно для нашей семьи", - пожаловалась махачкалинка Маликат.

О росте цен сообщила и жительница города Анисат. "Все продукты подорожали. Мясо не каждый день можем себе позволить покупать. Я живу в пятиэтажке в Махачкале. У нас дружный двор, есть традиция – каждый Курбан-байрам соседи, у кого есть возможность, собирают деньги и покупают мясо. Потом во дворе в большом котле готовят еду и зовут всех", - рассказала она.

Житель Махачкалы Махмуд Ильясов рассказал, что каждый год покупает барана. "Треть мяса, по традиции, нужно отдать нуждающимся, треть – соседям, родственникам, близким, остальное оставить себе. Купил барана за 17 тысяч, отвез мясо пожилым родителям жены, отдал неимущим соседям", - рассказал мужчина.

Напомним, в Дагестане, как и в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, жителям предоставлен лишь один выходной по случаю Курбан-байрама - 17 июня. В Чечне два дня, 17 и 18 июня, объявлены выходными.

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