Бывший глава Минспорта Дагестана Магомедов отказался признать вину в суде

Экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов, обвиняемый в убийстве и создании вооруженной группировки не признал вину на начавшихся слушаниях дела.

Как писал "Кавказский узел", дело Магомедова поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Помимо двойного убийства, а также покушения на убийство (часть 2 статьи 105 и часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК), СКР вменил в вину Магомеду Магомедову создание банды (часть 3 статьи 209 УК), а также незаконный оборот оружия (часть 4 статьи 222 УК) и растрату с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 УК). Следствие отказалось от обвинения в финансировании терроризма.

Магомедов находился на посту министра спорта Дагестана с 2012 по 2021 год, в апреле 2021 года его назначили главой Кизилюрта. Росфинмониторинг внес Магомеда Магомедова в список экстремистов и террористов.

Бывший глава Кизилюрта, экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов, а также еще семеро фигурантов не признали вину в ходе заседания в Южном окружном военном суде, цитирует РИА «Новости» представителя суда.

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов (внесен в реестр террористов и экстремистов) не признал вину по делу о растрате, бандитизме, убийствах, а также хранении оружия в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону" в пресс-службе суда.

"Фигуранты не признали вину во время заседания", - цитирует «Интерфакс» представителя суда, уточнившего, что речь идет о Магомедове и семерых других подсудимых. В сентябре начались слушания дела по существу в закрытом режиме, уточнило РИА «Новости».

На скамье подсудимых находятся еще семь фигурантов. Четверо из них - Камил Абдулсамадов, Гамзат Шихабудинов, Темирхан Чачанов, Магомед Загидов - обвиняются в бандитизме, незаконном обороте оружия, убийстве и покушении на убийство. Трое экс-сотрудников Минспорта региона Ольга Горлова, Халитбег Махачев (бывший начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана) и Магомед Абдулкеримов обвиняются в растрате,

Изначально дело Магомедова и семи его предполагаемых сообщников должно было слушаться в Дагестане, а рассматривать его планировалось в Верховном суде республики. Но Генпрокуратура инициировала изменение подсудности дела, посчитав, что за пределами Дагестана процесс будет более безопасным для его участников. Поэтому рассмотрение дела перенесли в ЮОВС, отмечает ТАСС.

По версии следствия, Магомедов создал банду в конце 2005 года. К лету 2006-го он завербовал в банду охранявших его сотрудников милиции, вневедомственной охраны и инкассаторов, которых вооружил. В группу вошли Абдулсамадов, Шихабудинов, Чачанов, Загидов и еще несколько человек. Все они знали, чем будут заниматься, и согласились участвовать за деньги. Магомедов платил им ежемесячно за готовность совершать нападения и даже убийства. Предположительно, Магомедов специально искал людей из силовых структур - их должности помогали скрывать преступления.

В декабре 2023 года депутат горсобрания Кизилюрта Гамзат Шихабудинов и еще четыре человека были арестованы по уголовному делу об убийстве отца и сына Сиражудиновых, совершенном в 2006 году. По версии следствия, организованной группой, совершившей убийство, руководил будущий мэр Кизилюрта Магомед Магомедов.

По версии следствия, по указанию Магомедова, его охранники 3 августа 2006 года застрелили возле кафе у автодороги "Кавказ" заместителя руководителя управления Федерального казначейства по Кизилюртовскому району Мирзу Сиражудинова, его малолетнего сына, а также ранили хозяина заведения. Мотивом в СКР считают месть Магомеда Магомедова Сиражудинову за неудавшееся покушение на него в 2005 году. Тогда по ошибке исполнителем был убит его племянник Магомед Шейхов.

В своих показаниях Магомедов заявил, что у него не было мотива для убийства Мирзы Сиражудинова. При этом Сиражудинов, по утверждению Магомедова, финансировал тогдашнего главу Кизилюртовского района Дагестана Абдурахмана Гаджиева, с которым у Магомедова был конфликт во время работы главой районной налоговой инспекции муниципалитета. Магомедов обвинил чиновника в "сращивании" с криминалом и поборах с бизнесменов, после чего и было организовано покушение, в результате которого был убит племянник Магомедова. В ноябре 2006 года заказавший преступление Абдурахман Гаджиев получил 18 лет лишения свободы, а организовавший его Магомед Митоев — девять.