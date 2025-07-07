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15:16, 7 июля 2025

Дело экс-главы Минспорта Дагестана Магомедова поступило в военный суд

Магомед Магомедов. Фото: Официальный сайт городского округа "город Кизилюрт22"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело в отношении бывшего министра спорта Дагестана и экс-главы Кизилюрта Магомеда Магомедова. В деле фигурируют еще семь человек.

Как писал "Кавказский узел", ранее следствие отказалось от обвинения бывшего главы Минспорта Дагестана и бывшего мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова в финансировании терроризма. По остальным обвинениям, в убийстве, создании банды и хищении, Магомедов отказался признать вину.

Помимо двойного убийства, а также покушения на убийство (часть 2 статьи 105 и часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК), СКР вменил в вину Магомеду Магомедову создание банды (часть 3 статьи 209 УК), а также незаконный оборот оружия (часть 4 статьи 222 УК) и растрату с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 УК).

Уголовное дело в отношении бывшего главы Кизилюрта, экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, а также еще семерых фигурантов поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил РИА «Новости» представитель суда.

"Прокуроры просили передать дело в военный суд, поскольку закон разрешает изменять подсудность с гражданской на военную при наличии угроз участникам процесса, а среди статей УК, вменяемых фигурантам, имеется бандитизм", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу суда.

Четверо предполагаемых сообщников Магомедова - Камил Абдулсамадов, Гамзат Шихабудинов, Темирхан Чачанов, Магомед Загидов - обвиняются в бандитизме, незаконном обороте оружия, убийстве и покушении на убийство.

Трое экс-сотрудников минспорта региона Ольга Горлова, Халитбег Махачев (бывший начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана) и Магомед Абдулкеримов обвиняются в растрате, уточняет ТАСС.

Росфинмониторинг внес Магомеда Магомедова в список экстремистов и террористов.

Магомедов отверг обвинения

В декабре 2023 года депутат горсобрания Кизилюрта Гамзат Шихабудинов и еще четыре человека были арестованы по уголовному делу об убийстве отца и сына Сиражудиновых, совершенном в 2006 году. По версии следствия, организованной группой, совершившей убийство, руководил будущий мэр Кизилюрта Магомед Магомедов.

По версии следствия, по указанию Магомедова, его охранники 3 августа 2006 года застрелили возле кафе у автодороги "Кавказ" заместителя руководителя управления Федерального казначейства по Кизилюртовскому району Мирзу Сиражудинова, его малолетнего сына, а также ранили хозяина заведения. Мотивом в СКР считают месть Магомеда Магомедова Сиражудинову за неудавшееся покушение на него в 2005 году.

Тогда по ошибке исполнителем был убит его племянник Магомед Шейхов. Следствие полагает, что ответное преступление было совершено в составе банды, которую чиновник создал еще в 2005 году из охранявших его сотрудников милиции, вневедомственной охраны и инкассаторов, которых он вооружил.

В своих показаниях он заявил, что у него не было мотива для убийства Мирзы Сиражудинова. При этом Сиражудинов, по утверждению Магомедова, финансировал тогдашнего главу Кизилюртовского района Дагестана Абдурахмана Гаджиева, с которым у Магомедова был конфликт во время работы главой районной налоговой инспекции муниципалитета. Магомедов обвинил чиновника в "сращивании" с криминалом и поборах с бизнесменов, после чего и было организовано покушение, в результате которого был убит племянник Магомедова. В ноябре 2006 года заказавший преступление Абдурахман Гаджиев получил 18 лет лишения свободы, а организовавший его Магомед Митоев — девять.

В октябре 2023 года стало известно о задержании Магомедова, который на тот момент являлся главой города Кизилюрта. В том же месяце Басманный суд Москвы предъявил ему обвинение в растрате и заключил под стражу. 

Магомедов находился на посту министра спорта Дагестана с 2012 по 2021 год, в апреле 2021 года его назначили главой Кизилюрта.

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