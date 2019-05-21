Хаджимба обвинил оппозицию в попытке захвата власти

21 мая 2019, 14:28

Сторонники оппозиции под предлогом заботы об участии Аслана Бжании в выборах добиваются досрочной отставки президента Абхазии, заявил сегодня Рауль Хаджимба в ответ на акции протеста в республике.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая участники митинга оппозиции в Абхазии объявили о начале акции общегражданского неповиновения и введении в республике чрезвычайного положения. Сторонники оппозиции перекрыли республиканскую трассу в районе села Тамыш и мост в поселке Бзыпта. Сегодня они разблокировали трассу в поселке Бзыпта, пояснив, что это было предупреждением властям. Жители Сухума сегодня пожаловались на то, что забастовка водителей маршруток нарушила их привычный график.

Акция протеста началась после того, как 20 мая парламент Абхазии отказался перенести президентские выборы на осень. О переносе выборов оппозиционеры просили депутатов в связи с болезнью кандидата в президенты Аслана Бжании.

Президент Рауль Хаджимба сегодня выступил с обращением к народу Абхазии, заявив о "деструктивных действиях оппозиционных сил", которые "под внешне благовидным предлогом заботы о состоянии здоровья депутата Аслана Бжании и его участии в предстоящих президентских выборах, на деле обнажили суть своих главных намерений – досрочной отставки главы государства", сообщила пресс-служба президента.

"Действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию. Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями", - приводит слова Хаджимбы его пресс-служба.

Президент заверил, что "проблемам, связанным со здоровьем депутата и его помощников, уделяется пристальное внимание". "Совместно с российскими коллегами нашими правоохранительными органами ведется тщательное расследование дела... Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации", - говорится в заявлении Рауля Хаджимбы, размещенном на сайте президента Абхазии.

Напомним, что 18 апреля Аслан Бжания в тяжелом состоянии был доставлен в московскую клинику. Пользователи соцсетей высказали версию об отравлении Бжании, так как у одного из его охранников наблюдались схожие симптомы болезни. 2 мая представители оппозиции заверили, что Аслан Бжания после курса лечения будет выдвинут кандидатом в президенты. Оппозиция также потребовала расследовать версию об отравлении Бжании и сотрудников его охраны.

Аслан Бжания в 2014 году уже баллотировался на пост президента, тогда он получил 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" размещена биография президента Абхазии Рауля Хаджимбы.