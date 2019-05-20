Оппозиция объявила бессрочную акцию за отставку Хаджимбы

20 мая 2019, 23:04

После отказа от переноса выборов президента на осень в связи с болезнью лидера оппозиции Аслана Бжании абхазская оппозиция объявила о начале бессрочной акции протеста у здания парламента. Сторонники Бжании призвали президента Рауля Хаджимбу выйти к протестующим, а затем потребовали его отставки.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Москвы. Пользователи соцсетей высказали версию об отравлении Бжании, так как у одного из охранников депутата обнаружились схожие симптомы болезни. Сегодня сторонники Бжании вышли на акцию около здания парламента, требуя перенести выборы президента Абхазии из-за болезни кандидата. Парламент Абхазии отказался переносить президентские выборы.

2 мая на пресс-конференции представители оппозиции заверили, что депутат Аслан Бжания после курса лечения в московской клинике будет выдвинут кандидатом в президенты Абхазии. 16 мая в родном селе Бжании Тамыш прошел митинг в его поддержку. Оппозиция потребовала расследовать версию об отравлении Бжании и сотрудников его охраны. Властям необходимо расследовать отравление Бжании, так как у действующего президента Рауля Хаджимбы могут возникнуть из-за этого проблемы, считает журналист Антон Кривенюк.

Объединенная оппозиция в Абхазии сегодня вечером объявила о бессрочной забастовке в ответ на решение парламента не переносить президентские выборы. После объявления об акции оппозиционеры выступили с требованием отставки президента республики Рауля Хаджимбы, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Рассмотрение вопроса о переносе даты выборов в парламенте прошло без представителей оппозиции, хотя их присутствие на сессии было оговорено заранее. Четверо активистов, представляющих оппозиционные силы, перед началом заседания вошли в зал, однако спикер парламента Валерий Кварчия попросил их удалиться.

Информацию о срыве договоренности с оппозицией подтвердил депутат Дмитрий Дбар. «Было семеро человек, выбрали четверых. Мы договорились о том, что их пустят. В итоге их не пустили», - сказал парламентарий корреспонденту "Кавказского узла".

Покидая зал заседаний, один из представителей оппозиции напомнил депутатам об угрозе гражданских волнений. «Сделайте все, чтобы не столкнуть нас лбами. Мы с вами, каждое ваше мнение для нас ценно. Если гражданин выходит на площадь значит нас допекло», - сказал мужчина, покидая парламент.

На площади, где собрались оппозиционеры, с началом заседания началось оживление: выступающие на митинге призвали всех присутствующих подойти ближе к зданию, чтобы их требования были услышаны депутатами. Тем временем депутаты начали рассматривать проект постановления об отмене и назначении выборов президента Республики Абхазия, а также о введении моратория на действие статьи 6 Конституционного закона Абхазии, которая определяет сроки выборов президента.

«Я поддержу это постановление, но хочу предупредить, что оно несет определенные риски. По этому постановлению президент и прокуратура, скорее всего, выйдут с протестом и данное решение будет отменено. Мы должны пойти по другому пути: нужно провести реформы по новой конституции и по административной реформе, где будут перераспределены полномочия между президентом и парламентом, выйти на новые выборы. Иначе мы не выйдем из этого кризиса», - сказал на заседании депутат Рауль Лолуа.

Представитель администрации президента в парламенте Дмитрий Шамба назвал неправовым предложенный проект конституционного закона. «Именно статья 6 наделяет полномочиями парламент, и парламент может назначать выборы. Но, если мы приостанавливаем действие статьи 6, то полномочия парламента назначать выборы приостанавливается», - сказал он.

За перенос выборов президента Абхазии на осень 2019 года в связи с болезнью лидера оппозиции Аслана Бжании проголосовали только 14 депутатов парламента при минимально необходимых 24 голосах. Решение депутатов объявили собравшимся у парламента, после чего на митинге выступили представители Объединенной оппозиции.

Решение негативно отразится на предвыборной кампании, заявил депутат Дмитрий Дбар.

«Мы понимаем, что нас не слышат. Мы - депутаты такие же люди как и вы. Я считаю, что такое решение как минимум безнравственно по отношению к нашему другу и коллеге (Аслану Бжания). Мы просто будем бойкотировать выборы, другого варианта у нас нет. Если кто-то думает, что человека можно отравить, совершить политический террор и выборы пройдут спокойно, то он глубоко ошибается. Выборы спокойно не пройдут. Не надо прикрываться тем, что мы не можем внести изменения в Конституцию. Если они хотят, чтобы выборы прошли плохо, они пройдут плохо», - заявил парламентарий.

Аслан Бжания, по словам родных, находится в ясном сознании и активно интересуется событиями в Абхазии. Врачи считают, что его заболевание "излечимо полностью без остаточных явлений", но восстановление организма может занять около двух-трех месяцев, приводит заявление семьи Бжании 19 мая издание Apsny.today.

Глава сухумского отделения политической партии "Амцахара" Мизан Зухба возложил на депутатов, проголовавших против переноса выборов на осень, ответственность за отравление Аслана Бжания наряду с исполнителями преступления.

«Для них Конституции никогда не было, они растоптали ее», - заявил он собравшимся. В этот момент кто-то из стоящих у входа в парламент выкрикнул: «Провокатор!», активисты начали возмущаться словами Зухбы, а несколько десятков человек двинулись в сторону входа в парламент. Возникла потасовка, которая длилась около 10-15 минут. (Уточнение «Кавказского узла» от 8.25 мск 21 мая 2019 года: Возмущение собравшихся вызвали не слова Зухбы, а выкрик - "Провокатор!").

Примерно через час после инцидента руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба объявил о начале бессрочной забастовки и призвал сограждан из всех городов и сёл присоединиться к активистам. «Стоим здесь до того момента пока президент республики Абхазия не выйдет к народу», - заявил он.

Спустя еще несколько часов оппозиция потребовала отставки президента. «Только что в эфире телеканала Абаза ТВ он сказал, что не собирается спускаться к нам. После недолгих консультаций мы требуем отставки президента», - заявил Хишба.

Аслан Бжания в 2014 году уже баллотировался на пост президента, тогда он получил 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" размещена биография Рауля Хаджимбы.