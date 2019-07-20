Оппозиция объяснила кризисом большое число кандидатов в президенты Абхазии

20 июля 2019, 03:47

Большое количество желающих побороться за пост президента Абхазии свидетельствует о политическом и экономическом кризисе в стране, заявили представители оппозиционных партий. Предвыборной активности кандидатов не наблюдается, так как конкретных программ по выводу страны из кризиса у претендентов нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", выдвижение кандидатов в президенты Абхазии проходило с 26 июня по 16 июля. Избирательная комиссия получила документы для регистрации 10 кандидатов. Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания, названный политологами основным конкурентом действующего президента Рауля Хаджимбы, передумал выдвигать свою кандидатуру и призвал поддержать председателя партии "Амцахара" Алхаса Квицинию. Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты и блогер заявили, что кандидаты не имеют достаточной поддержки, чтобы победить на выборах в первом туре.

Помимо Хаджимбы и Квицинии, кандидатами стали выдвиженец партии "Акзаара" Леонид Дзапшба и выдвинутые инициативными группами Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Отырба, Астамур Тарба.

В Сухуме 19 июля прошла пресс-конференция представителей оппозиционный партий на тему: "Ситуация в стране и подготовка к выборам, передает корреспондент "Кавказского узла".

В республике сложилась сложная ситуация в экономике и политике. "Власть не может до конца контролировать ситуацию внутри страны", - сказал сказал руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба.

О кризисной ситуации в государстве свидетельствует большое число кандидатов в президенты, сказал бывший вице-премьер Абхазии Беслан Эшба.

"Количество кандидатов напрямую связано с тем, что у нас нет стабильности в стране. Это касается криминогенной ситуации, коррупции, социально-экономического развития. Те, кто сегодня выдвинул свои кандидатуры, считают, что смогут с этим бороться", - пояснил он.

Если бы власть была сильной и умела управлять страной, немногие решились бы с ней конкурировать, считает председатель партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба. "Когда они (кандидаты) видят, каким образом власти управляют страной, то у них возникает соблазн попробовать самим", - уверен политик. Он также усомнился, что выборы ограничатся первым туром.

"Есть несколько реальных кандидатов, между которыми развернётся острая борьба", - заявил Шамба, не уточнив, кого он имеет в виду.

Председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния заявил, что в случае его прихода к власти при подборе кадров он будет руководствоваться не политическими взглядами претендентов, а их профессиональными качествами.

"Если мы будем разделять людей на своих и чужих, то мы не построим свою страну... при подборе кадров (необходимо) подходить с точки зрения их профессионализма и компетенции", - сказал он.

Депутат парламента и кандидат на пост вице-президента Дмитрий Дбар заверил, что в случае прихода во власть их команды борьба с преступностью будет вестись очень жёстко.

"Наши граждане не чувствуют себя защищёнными... Пока так будет происходить, мы ничего не добьёмся", - сказал Дбар.

Политическая система в Абхазии себя изжила, поэтому следует разработать новую, сказал бывший министр иностранных дел, руководитель экспертного фонда "Ахьыпшымра" Вячеслав Чирикба. На первое время после избрания нового главы государства следует создать конституционную комиссию из абхазских и зарубежных юристов, которая бы "составила новую модель политической системы и представила ее на референдум", сказал он.

Журналисты и блогер констатировали отсутствие предвыборной агитации в Абхазии

Для участия в выборах президента официально зарегистрировано семь кандидатов - Алхас Квициния, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Олег Аршба, Рауль Хаджимба, Алмас Джапуа и Астамур Тарба, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центральной избирательной комиссии Абхазии. Кандидатуры Астамуа Отырбы, Астамура Какалия и Артура Анкваба находятся в процессе регистрации, пояснил он. Официально зарегистрированные кандидаты с 19 июля имеют право начинать предвыборную кампанию, отметил сотрудник избиркома.

Предвыборная кампания идет только в штабе Астамура Тарбы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Антон Кривенюк.

Он также отметил, что Рауль Хаджимба и его команда подготовили и показали в телеэфире Абхазской государственной телерадиокомпании документальный фильм "Политический пазл. Хроника пяти лет", в котором рассказали о своих успехах. "Но как таковой предвыборной кампании я не вижу", - уточнил Кривенюк.

Причиной отсутствия агитации может быть то, что большинство кандидатов понимают, что шансов одержать победу на выборах у них нет, считает он.

"Черного пиара тоже пока нет, но, думаю, он будет", - сказал Кривенюк. Он полагает, что такого рода информация будет распространяться в абхазских группах в соцсетях.

По его мнению, тема отравления Аслана Бжании ушла на второй план, и это "как минимум странно". "Мы имеем дело... с вопиющим случаем. Должны быть политические оценки. Должна быть какая-то человеческая оценка", - полагает Кривенюк.

18 апреля лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Москвы. Родственники Бжании настаивали на том, что его отравили. В связи с болезнью Бжании выборы были перенесены с 21 июля на 25 августа. Однако Бжания передумал участвовать в выборах в президенты, сославшись на болезнь.

Предвыборной активности кандидатов в Абхазии не отметил и главный редактор газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг.

"Чувствуется некая апатия общества... Мне кажется, что более половины граждан не определились, за кого будут голосовать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". При этом он отметил, что "чёрного пиара в соцсетях не наблюдается".

По мнению Хашига, тема отравления Аслана Бжании актуальна только в оппозиционной среде. "Не думаю, что другие кандидаты будут ее озвучивать", - сказал он.

Журналистка Стелла Адлейба считает, что на сегодняшний день ни один из кандидатов не предложил ничего существенного для развития страны.

"Может, у них и есть какие-то программы, но дальше слов это вряд ли пойдет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Отравление Бжании для действующей власти "не очень хорошая предвыборная история", - считает она. "Народ уже давно не верит этой власти, да и в принципе люди уже никому не верят", - сказала Адлейба. Журналистка также усомнилась, что "оппозиция пытается набрать себе баллы за счёт отравления их лидера".

Борьба кандидатов не просматривается, существует только критика действующего президента со стороны остальных кандидатов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" блогер Кирилл Базилевский.

"Дискуссии не наблюдается, что можно объяснить отсутствием у кандидатов, включая действующего президента, ... структурированной предвыборной программы. Сложно дискутировать, когда абсолютно все выступают за все хорошее против всего плохого, совершенно не упоминая, как конкретно каждый из них собирается решать проблемы, мешающие Абхазии развиваться", - сказал он.

Базилевский считает странным, что неоднозначная история с болезнью одного из основных кандидатов Аслана Бжании в последнее время абсолютно сошла на "нет", особенно после того, как было заявлено, что он не будет участвовать в выборах. Эта ситуация могла бы стать "серьезным козырем в политической борьбе", полагает блогер. Он также отметил, что "с самого начала было крайне мало информации, из которой можно было бы сделать какие-то выводы о том, что же произошло с политиком на самом деле".

Справка о политической партии "Амцахара" и биографическая справка о действующем президенте Рауле Хаджимбе опубликованы на "Кавказском узле" Новости о президентских выборах в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает".