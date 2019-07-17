Сбор подписей за кандидатов в президенты Абхазии начался на фоне разочарования избирателей

17 июля 2019, 16:26

Ни действующий президент Рауль Хаджимба, ни другие девять кандидатов не имеют достаточной поддержки, чтобы победить на выборах в первом туре, считают опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты и блогер.

Как писал "Кавказский узел", выдвижение кандидатов в президенты Абхазии проходило с 26 июня по 16 июля. Избирательная комиссия получила документы для регистрации 10 кандидатов. Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания, названный политологами основным конкурентом действующего президента Рауля Хаджимбы, передумал выдвигать свою кандидатуру и призвал поддержать председателя партии "Амцахара" Алхаса Квицинию.

Помимо Хаджимбы и Квицинии, кандидатами стали выдвиженец партии "Акзаара" Леонид Дзапшба и выдвинутые инициативными группами Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Отырба, Астамур Тарба.

Отказ Аслана Бжании от участия в предвыборной гонке не делает выборы безальтернативными, но при этом ни один из оставшихся кандидатов, в том числе действующий президент, не пользуется достаточно серьезной поддержкой, полагает журналистка Надежда Венедиктова.

"Я много общаюсь с людьми, и большинство считает, что снятие Бжании ничего не изменило, голосовать не за кого. Многие говорят, что во время голосования вычеркнут всех кандидатов из списка. Я тоже считаю, что кандидата, который удовлетворял бы моим представлениям о достойном президенте, нет", - сказала Венедиктова корреспонденту "Кавказского узла". Она отметила, что все кандидаты "говорят одно и то же".

Разочарование людей оправданно, полагает журналистка. "Реформы не проводятся, жизнь ухудшается, беспредел на дорогах продолжается, законы исполняются редко. Люди чувствуют, что реально стало хуже. Они не видят ни со стороны власти, ни со стороны оппозиции каких-то реальных созидательных инициатив. Говорить можно все что угодно, предвыборные обещания всем надоели", - пояснила Венедиктова.

У Бжании, как и прочих кандидатов, был невысокий рейтинг, считает Надежда Венедиктова. "Да, он был лидером оппозиции, но это не значит, что избиратели видели в нем достойную альтернативу действующей власти. Большинство из оппозиционеров уже были у власти, и ничем особенным они себя не проявили", - сказала Венедиктова.

Аслан Бжания остается реальным лидером оппозиции, а Алхас Квициния - техническая фигура, считает абхазский журналист Антон Кривенюк. "Когда мы говорим о кандидатуре Квицинии, скорее, уместно говорить о голосовании за блок политических сил, которые выступают против действующей власти. Это фигура, скорее, техническая, не политическая", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Журналист предположил, что Бжания может претендовать на пост премьер-министра.

Отказ Бжании участвовать в выборах "снизит уровень электоральной поддержки оппозиции, но, естественно, не в пользу власти. Скорее, в пользу Олега Аршбы", - сказал Кривенюк.

Блогер Кирилл Базилевский, напротив, считает, что решение Аслана Бжании играет на руку действующему президенту. "Политик, получивший на прошлых выборах больше трети голосов избирателей - это мощный конкурент. Тем не менее, в ходе выборов могут произойти всякого рода неожиданности, учитывая, как в целом оценивают избиратели результаты властей за последние пять лет. У Хаджимбы есть административный ресурс, но во втором туре может случиться всякое", - сказал Базилевский корреспонденту "Кавказского узла".

Аслан Бжания в 2014 году уже баллотировался на пост президента, тогда он получил 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Базилевский указал также на обстоятельства, от которых зависит дальнейшая политическая карьера Аслана Бжании.

"Многое будет зависеть от того, появится ли (и какого рода) подробная и правдивая информация о болезни Бжании. Кроме того, если кто-то из оппозиционных кандидатов сможет показать действительно хороший результат на выборах (или даже победить), то этот политик сможет лишить Бжанию неофициального статуса главного оппозиционного политика", - сказал Кирилл Базилевский.

Аслан Бжания объяснил отказ от участия в выборах болезнью. Ранее в связи с болезнью Бжании выборы были перенесены с 21 июля на 25 августа. Родственники Бжании настаивали на том, что его отравили.

Жители Сухума рассказали о недоверии кандидатам

Представители инициативных групп и политических партий начали сбор подписей. Однако опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Сухума рассказали о скептическом отношении к кандидатам. Приведенные частные мнения местных жителей не являются репрезентативным опросом.

"Ко мне домой пришли представители трех кандидатов. Просили поставить подписи. Я отказал, потому что ни один из них, по моему мнению, не достоин поста главы государства", - сказал сухумец Роберт.

"Я поставила подпись за одного кандидата. До этого о нем никогда не слышала. А вот за президента не стала, хотя прошлые выборы голосовала за него. Он не оправдал моего доверия", - сообщила жительница Сухума Марина.

"Ни за кого не голосую и не подписываюсь. Не верю ни одному из кандидатов", - заявил житель столицы Южной Осетии Сергей.

"Я на выборы пойду, а вот ставить подписи ни за кого не буду", - сказал сухумец Зураб.

На "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой о политической партии "Амцахара" и биографической справкой о действующем президенте Рауле Хаджимбе. Новости о президентских выборах в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает".