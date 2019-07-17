ЦИК Абхазии получила документы для регистрации 10 кандидатов в президенты

17 июля 2019, 04:51

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии завершилось, избирательная комиссия получила документы для регистрации 10 кандидатов, среди которых действующий президент Рауль Хаджимба.

Как информировал "Кавказский узел", выдвижение кандидатов в президенты Абхазии проходило с 26 июня. 10 июля партия "Амцахара" выдвинула кандидатом своего председателя Алхаса Квицинию. Изначально партия планировала выдвинуть лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжанию, но из-за его болезни приняла решение о выдвижении своего кандидата. 14 июля Бжания принял решение не выдвигать свою кандидатуру по состоянию здоровья и призвал поддержать Квицинию на выборах.

28 мая депутаты абхазского парламента приняли закон, позволяющий перенести дату выборов президента с 21 июля на 25 августа. Переноса даты выборов оппозиция добивалась в связи с болезнью своего кандидата Аслана Бжании. Врачи Бжании заявляли, что он сможет принять участие в выборах. Родственники Бжании настаиваили, что его отравили. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи называли потенциальными фаворитами президентской гонки в Абхазии действующего президента Хаджимбу и оппозиционера Бжанию, а бывшего председателя Службы государственной безопасности Астамура Тарбу рассматривали в качестве третьей силы на выборах.

Выдвижение кандидатов в президенты завершилось 16 июля. Партия "Акзаара" выдвинула бывшего министра внутренних дел Леонида Дзапшбу, "Амцахара" - председателя политсовета партии Алхаса Квицинию. Подписные листы сдали инициативные группы по выдвижению в президенты Шамиля Адзынбы, Артура Анкваба, Олега Аршбы, Алмаса Джапуа, Астамура Какалии, Астамура Отырбы, Астамура Тарбы, Рауля Хаджимбы.

Хаджимба на пост вице-президента предложил кандидатуру начальника экспертного управления администрации главы республики Аслана Барцица, пишет EADaily.

Инициативная группа передала документы для регистрации Хаджимбы с подписными листами за час до завершения процесса выдвижения кандидатов. Проверка документов и регистрация кандидатов продлится до 26 июля, передает со ссылкой на сотрудника Центризбиркома республики "Sputnik-Абхазия".

По данным ЦИК, в республике будут работать 152 участка, три участка откроются за рубежом - в Москве, Черкесске и Стамбуле, они в соответствии с законом отнесены к Сухумскому избирательному округу №6.

На "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой о политической партии "Амцахара". Новости о президентских выборах в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает".