Урна для бюллетеней на референдуме в Абхазии 10 июля 2016 года. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

17 июля 2019, 04:51

ЦИК Абхазии получила документы для регистрации 10 кандидатов в президенты

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии завершилось, избирательная комиссия получила документы для регистрации 10 кандидатов, среди которых действующий президент Рауль Хаджимба.

Как информировал "Кавказский узел", выдвижение кандидатов в президенты Абхазии проходило с 26 июня. 10 июля партия "Амцахара" выдвинула кандидатом своего председателя Алхаса Квицинию. Изначально партия планировала выдвинуть лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжанию, но из-за его болезни приняла решение о выдвижении своего кандидата. 14 июля Бжания принял решение не выдвигать свою кандидатуру по состоянию здоровья и призвал поддержать Квицинию на выборах.

28 мая депутаты абхазского парламента приняли закон, позволяющий перенести дату выборов президента с 21 июля на 25 августа. Переноса даты выборов оппозиция добивалась в связи с болезнью своего кандидата Аслана Бжании. Врачи Бжании заявляли, что он сможет принять участие в выборах. Родственники Бжании настаиваили, что его отравили. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи называли потенциальными фаворитами президентской гонки в Абхазии действующего президента Хаджимбу и оппозиционера Бжанию, а бывшего председателя Службы государственной безопасности Астамура Тарбу рассматривали в качестве третьей силы на выборах.

Выдвижение кандидатов в президенты завершилось 16 июля. Партия "Акзаара" выдвинула бывшего министра внутренних дел Леонида Дзапшбу, "Амцахара" - председателя политсовета партии Алхаса Квицинию. Подписные листы сдали инициативные группы по выдвижению в президенты Шамиля Адзынбы, Артура Анкваба, Олега Аршбы, Алмаса Джапуа, Астамура Какалии, Астамура Отырбы, Астамура Тарбы, Рауля Хаджимбы.

Хаджимба на пост вице-президента предложил кандидатуру начальника экспертного управления администрации главы республики Аслана Барцица, пишет EADaily.

Инициативная группа передала документы для регистрации Хаджимбы с подписными листами за час до завершения процесса выдвижения кандидатов. Проверка документов и регистрация кандидатов продлится до 26 июля, передает со ссылкой на сотрудника Центризбиркома республики "Sputnik-Абхазия".

По данным ЦИК, в республике будут работать 152 участка, три участка откроются за рубежом - в Москве, Черкесске и Стамбуле, они в соответствии с законом отнесены к Сухумскому избирательному округу №6.

На "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой о политической партии "Амцахара". Новости о президентских выборах в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает".

Примечание:

"Зарегистрированы группы по выдвижению Бжании и Хаджимбы в президенты Абхазии", "Число инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии увеличилось до семи", "Жители Абхазии указали на отсутствие предвыборной интриги". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

17 июля 2019, 06:45

  • Силовики задержали участниц акции протеста в Гяндже

    Матери арестованных по "гянджинскому делу" 16 июля на акции протеста потребовали освободить сыновей и расследовать заявления об их пытках. Правоохранители пресекли акцию протеста и задержали участниц акции, но вскоре отпустили их.

17 июля 2019, 05:50

  • Авторы доклада о федерализме указали на проблемы в отношениях Москвы и регионов Кавказа

    У российских властей был шанс построить отношения с регионами по принципу "сильный центр - сильные регионы", однако эта возможность упущена, говорится в докладе "Угасающий федерализм: Татарстан и Дагестан в условиях продолжающейся централизации", презентованном в Международном "Мемориале". Авторы доклада констатировали, что федеративные отношения в России деградировали.

17 июля 2019, 03:52

17 июля 2019, 02:50

17 июля 2019, 01:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки