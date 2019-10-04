04 октября 2019, 22:49

Оппозиция Абхазии потребовала отменить инаугурацию Хаджимбы

Рауль Хаджимба не должен вступать в должность президента Абхазии, пока это оспаривается в суде, заявила сегодня партия "Амцахара".

"Кавказский узел" сообщал, что 20 сентября Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить требование Алхаса Квицинии не признавать победу Рауля Хаджимбы - его конкурента на президентских выборах. Защита Квицинии заявила, что обжалует это решение.

Во втором туре выборов президента за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Закон не поясняет, как учитывать голоса, поданные против всех кандидатов в президенты Абхазии, указали "Кавказскому узлу" журналист Антон Кривенюк и юрист Саид Гезердава.

Решение Верховного суда о победе Хаджимбы не вступило в законную силу, напомнила партия "Амцахара", председателем которой является Алхас Квициния.

"На сегодняшний день в стране отсутствует легитимно избранный президент. Несмотря на это, на 9 октября 2019 года назначена инаугурация не избранного на президентский пост лица. Это свидетельствует о полнейшем пренебрежении и игнорировании требований законов, об игнорировании мнения большого числа граждан Республики Абхазии, проголосовавших против Хаджимбы", - говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте партии. "Амцахара" потребовала от властей отменить инаугурацию.

Кассационная жалоба на решение Верховного суда республики будет подготовлена в течение 10 дней, со ссылкой на адвоката Квицинии Ингу Габилаю передал ТАСС.

На сайте правительства Кабардино-Балкарии по состоянию на 22.49 мск 4 октября нет комментариев относительно требований отменить инаугурацию.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, а в разделе "Справочник" содержится материал о партии "Амцахара".

За новостями о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" следит на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Ключевые события предвыборной кампании в Абхазии перечислены в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".

Примечание:

"Итоги выборов Совета старейшин Степанакерта огорчили активисток", ""Амцахара" созывает "собрание общественности" в день рассмотрения иска Квицинии", "Политики в Нагорном Карабахе назвали местные выборы подготовкой к парламентским".

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