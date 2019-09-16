Итоги выборов Совета старейшин Степанакерта огорчили активисток

16 сентября 2019, 04:39

Среди избранных в Степанакерте членов Совета старейшин не оказалось ни одной женщины. Депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Рита Мнацаканян предложила на законодательном уровне обеспечить избрание женщин в органы власти. В обществе пренебрежительно относятся к женщинам в политике, считают опрошенные "Кавказским узлом" представители НПО.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября в Нагорном Карабахе прошли выборы в органы местного самоуправления. В частности, на пост мэра Степанакерта претендовали пять кандидатов. По предварительным итогам, главой Степанакерта стал директор "Дженерал групп" Давид Саргсян с результатом 36% голосов. Большинство избранных глав общин и членов Совета старейшин являются беспартийными. 97,8% из числа избранных глав общин являются мужчинами. Среди избранных в Совет старейшин лишь 11,2% составляют женщины.

В Степанакерте на 15 мест в Совет старейшин претендовали 42 кандидата. Среди избранных не оказалось ни одной женщины, что вызвало негодование депутата Национального собрания Нагорного Карабаха, представителя АРФ "Дашнакцутюн" Риты Мнацаканян.

На своей странице в социальной сети Facebook она сообщила 15 сентября, что намерена инициировать законодательное обеспечение избрания женщин в Советы старейшин.

"Выборы в местные органы власти закончились. Я не собираюсь делать какой-либо анализ. Но один вопрос действительно беспокоит меня - почему нет женщин в Совете Степанакерта? Однако вопрос должен быть адресован и мне, как депутату. Потому что решением этого вопроса является законодательное регулирование. Так что с моей стороны в скором времени будет соответствующая законодательная инициатива по расширению участия женщин в системе управления", - написала Мнацаканян.

29 октября 2014 года парламент Нагорного Карабаха утвердил поправки в Избирательный кодекс. Согласно поправкам, в списках по пропорциональной избирательной системе в каждой пятерке должна быть одна женщина, то есть соотношение полов должно составлять 80/20.

"Наши женщины имеют огромный потенциал"

"Среди кандидатов в Совет старейшин Степанакерта были молодые женщины, которые проходили очень хорошие тренинги в разных проектах. У них есть знания, и они должны иметь возможность эти приобретенные навыки проявить", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" директор карабахского НПО "Женский ресурсный центр" города Шуши Гаяне Амбарцумян.

Она считает, что то, что во власти в Нагорном Карабахе мало женщин - "вина всего общества", так как наблюдается "пренебрежительное отношение к женщинам в политике и в исполнительной власти".

"Такое отношение сковывает женщину. А ведь у наших женщин огромный потенциал, который может положительно послужить стране", - отметила она.

Амбарцумян, по ее словам, волнует, "насколько женщины во власти будут продвигать гендерную проблему".

"Положительно оцениваю инициативу депутата (Мнацаканян)... Желательно, чтобы в нашем обществе женщины стали более уверенными, стремились к активной общественной и политической деятельности. А это может быть тогда, когда женщины будут чувствовать себя полноценными и равноправными членами общества, преодолеют менталитет и выйдут из тени мужчин", - заявила Амбарцумян.

"Нужно научить общество жить по современным меркам"

"Женщины должны были быть солидарными и голосовать на выборах не за мужчин, а за женщин", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" представитель карабахской общественной организации "Союз армянских беженцев из Азербайджана" Рузанна Авакян.

По ее словам, впервые произошло так, что "в Совете старейшин Степанакерта не оказалось женщин, раньше одна или две женщины все-таки проталкивались туда".

"Но я не думаю, что для этого надо принимать какой-то закон. Я считаю, что надо научить общество отходить от менталитета, жить по современным меркам", - сказала Авакян.

По ее мнению, "необходимо работать с обществом, агитировать за гендерное равноправие, но надо начинать уже со школ, и особенно такую работу проводить с мужским населением".

Жительница Степанакерта Нелли Арустамян назвала "плачевным" то, что Совете старейшин Степанакерта нет женщин.

"Женщины в нашем обществе слишком принижены... То, что руководителями общин избраны женщины, хоть и мизерный процент, уже прогресс для нашего общества. В целом наше общество не готово принять предприимчивых, образованных женщин во власти. Такое отношение к женщинам желательно менять, работая с обществом. Возможно, законопроект, поддерживающий женщин, станет началом такой работы", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".