Суд в Абхазии отказался отменить итоги выборов президента

20 сентября 2019, 18:44

Верховный суд Абхазии сегодня не удовлетворил иск Алхаса Квицинии, который требовал не признавать победу своего оппонента Рауля Хаджимбы на президентских выборах. Решение суда будет обжаловано, заверила защита Квицинии.

Как писал "Кавказский узел", лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния оспорил решение ЦИК Абхазии о победе действующего президента Рауля Хаджимбы во втором туре выборов президента. 17 сентября Верховный суд Абхазии начал рассмотрение иска Квицинии об отмене итогов выборов. Заседание прошло на фоне двух акций сторонников Квицинии и Хаджимбы. Принятие решения по иску растянется еще на один-два дня, предположил президент Абхазии.

Во втором туре выборов президента за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Но ЦИК отклонил это требование.

Верховный суд Абхазии сегодня отказался удовлетворить иск Алхаса Квицинии, сообщает ИА "Апсадгьыл-инфо".

Защита Квицинии намерена обжаловать это решение, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Инга Габелая. "Согласно закону, мы можем это сделать в течение 20 дней. Наша жалоба должна быть рассмотрена в течение двух месяцев кассационной коллегией Верховного суда", – рассказала она.

Члены штаба Квицинии сегодня собираются в офисе партии "Амцахара" для обсуждения дальнейших действий, уточнила корреспонденту "Кавказского узла" член политсовета партии Марина Гумба. "После этого мы уже сможем сказать, какие акции проведем в связи с вердиктом Верховного суда", – сказала Марина Гумба.

По ее словам, люди, не согласные с итогами выборов, сегодня также пришли к зданию Верховного суда в Сухуме. "Их никто специально не собирал. Они сами пришли туда", – подчеркнула Гумба.

Алхас Квициния назвал решение Верховного суда ожидаемым, сообщает ТАСС. "Мы решение суда первой инстанции ожидали. Мы не согласны", – приводит слова политика агентство.

Рауль Хаджимба в свою очередь вышел сегодня к своим сторонникам, собравшимся у администрации президента, и прокомментировал решение суда, передает "Sputnik Абхазия". "Верховный суд Абхазии признал законными итоги президентских выборов. Теперь нам предстоит оправдать ваше доверие, решать те проблемы, которые стоят перед нашим государством", – сказал президент, заверив, что приложит все усилия, чтобы улучшить жизнь граждан Абхазии.

ЦИК Абхазии с самого начала слушаний по иску настаивал на том, что решение по итогам выборов было обоснованным, заявил сегодня председатель комиссии Тамаз Гогия. "Говорить о том, что мы удовлетворены или не удовлетворены, не приходится, потому что это само собой разумеющийся факт. Иначе и не должно было быть. <...> Напряжение во всем коллективе ЦИК снято, хотя, как мы понимаем, не полностью. Конечно, было бы очень неприятно, если бы действия Центральной избирательной комиссии были признаны неверными", – цитирует Гогию издание.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, а в разделе "Справочник" – справка о партии "Амцахара".

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".