ЦИК Абхазии отчитался о пройденном пороге явки во втором туре выборов президента

08 сентября 2019, 17:05

Во втором туре выборов президента Абхазии к 15.00 мск сегодня приняли участие 38,41 процента избирателей, что превысило 25-процентный порог явки. Нарушений на территории Абхазии не зарегистрировано, жалоба от наблюдателя поступила с избирательного участка в Черкесске, сообщил председатель Центризбиркома Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром открылись все 152 участка в 35 избирательных округах во всех районах Абхазии, а также в Москве и Черкесске. В день выборов в республике усилены меры безопасности, сообщили в МВД.

По итогам голосования 25 августа ни один из кандидатов в президенты не набрал нужного для победы количества голосов. Наибольшее число голосов из девяти претендентов на пост президента набрали действующий президент Рауль Хаджимба (24,83% голосов) и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).

В голосовании во втором туре президентских выборов к 15.00 мск приняли участие 48 614 человек, это 38,41 процента от общего числа избирателей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Центризбиркома Абхазии Елена Лабахуа. "Таким образом порог явки пройден", - сказала она.

Порог явки пройден, но говорить о том, что выборы состоялись преждевременно, сказал Тамаз Гогия. "Есть еще несколько критериев, которые определяют, состоялись эти выборы или нет", - приводит его слова РИА "Новости". При том он не уточнил, о каких показателях идет речь.

По законодательству Абхазии, порог явки во втором туре выборов составляет 25 процентов, написал "Интерфакс".

К 12.00 мск число проголосовавших составило 23 тысячи 830 человек, процент явки составлял 19% процентов, передает со ссылкой на пресс-секретаря Центризбиркома Абхазии Елену Лабахуа "Апсныпресс". Общее число избирателей в стране составляет 125 401 человек, отметила пресс-секретарь.

Сообщение о нарушении поступило от наблюдателя из Черкесска

Председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия рассказал, что зафиксировано одно нарушение в Черкесске. "Жалоба поступила в устной форме лично ко мне. Она носила характер возможности наблюдателя осуществлять наблюдение вплотную к рабочему месту члена комиссии, чтобы видеть паспортные данные избирателя", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гогия отметил, что в российском законодательстве есть ограничения по предоставлению личных паспортных данных, если избиратель этого не хочет. "У нас же такое возможно. Мы этот вопрос сняли, эта жалоба не влияет на ход голосования", - добавил он.

Нарушений в ходе голосования в Абхазии не зафиксировано, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" председатели трёх участков и наблюдатели от кандидатов в Сухуме.

"На нашем участке к 12.00 мск проголосовало около 30 процентов избирателей. Выборы проходят хорошо, мирно", - сказал председатель избирательного участка №1 округа №5 Джумбер Салакая.

Наблюдатели от обоих кандидатов в президенты рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что процесс голосования проходит в рамках закона. "Не было никаких нарушений", - сказала наблюдатель от Квицинии Инеза. "Все проходит спокойно", - сообщила наблюдатель от Хаджимбы Алиса.

По словам председателя окружной избирательной комиссии №7 Бориса Чоларии, на участке №1 нарушений и нареканий со стороны избирателей и наблюдателей нет. "Выборы проходят спокойно, тихо. Явка нормальная. Если сравнивать прошлые выборы с нынешними, то в прошлый раз в 11.00 мск было зафиксировано 900 избирателей. А сегодня эта цифра составляет 723 человека", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Наблюдатели от кандидатов на этом участке рассказали, что выборы проходят в спокойной обстановке. "Выборы проходят нормально. Явка хорошая", - сказала наблюдатель от Хаджимбы Манана. "Нарушений нет", - сказал наблюдатель от Квицинии Владимир.

На избирательном участке №2 округа №6 выборы проходят спокойно, сказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель участка Аза Кейян. "К 13.00 мск было 500 избирателей", - отметила она.

Министр внутренних дел Гарри Аршба сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что к 14.00 мск нарушений общественного порядка на выборах в Абхазии не зарегистрировано.

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". С главными событиями предвыборной кампании можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".На "Кавказском узле" также размещены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии.