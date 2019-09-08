Второй тур выборов президента начался в Абхазии

08 сентября 2019, 08:36

Все избирательные участки открылись сегодня для голосования во втором туре президента Абхазии. В день выборов в республике усилены меры безопасности, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", для сегодняшнего голосования во втором туре выборов президента Абхазии были подготовлены 152 избирательных участков в республике и два участка в Москве и Черкесске.

По итогам голосования 25 августа ни один из кандидатов в президенты не смог набрать необходимого для победы числа голосов. Из девяти кандидатов наибольшее число голосов набрали действующий президент Рауль Хаджимба (24,83% голосов) и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).

Сегодня утром открылись все 152 участка в 35 избирательных округах во всех районах Абхазии, а также в Москве и Черкесске, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ЦИК республики.

В обеспечении общественного порядка задействованы около 800 сотрудников МВД, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Абхазии.

"Уже 7 сентября все избирательные участки были взяты под круглосуточную охрану. В районах, приближенных к избирательным участкам, увеличена плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил из числа личного состава Центрального аппарата МВД. Установлено обеспечение сопровождения членов избирательных комиссий и выборной документации. Для сопровождения при доставке выборной документации с избирательных участков в Москве и Черкесске прикомандированы сотрудники центрального аппарата МВД", - рассказал он.

Напомним, что во втором туре выборов президента победитель определится простым большинством голосов. При этом в выборах должны принять участие не менее 25% избирателей. Выборы будут признаны несостоявшимися, если большинство голосов наберёт пункт "против всех" или если кандидаты наберут одинаковое количество голосов.

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также на "Кавказском узле" размещены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии.