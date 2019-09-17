Суд по иску Квицинии в Сухуме прошел на фоне двух акций жителей Абхазии

17 сентября 2019, 23:59

В Сухуме во время рассмотрения иска об отмене итогов выборов президента Абхазии собрались многочисленные сторонники Алхаса Квицинии и Рауля Хаджимбы. Оппозиционер призвал своих сторонников добиваться справедливости исключительно законным путем. Действующий президент высказал мнение, что принятие решения по иску растянется еще на один-два дня. Голоса, отданные избирателями против всех, должны быть переданы лидеру партии "Амцахара" Алхасу Квицинии, считает юрист Инга Габелая.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Абхазии ранее сегодня прервал заседание по иску лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов после того, как его представитель указала на несоответствие состава суда заявленному числу судей.

Алхас Квициния оспорил решение ЦИК Абхазии о победе действующего президента Рауля Хаджимбы во втором туре выборов президента, которые состоялись 8 сентября. 13 сентября Верховный суд Абхазии отказал в удовлетворении ходатайства оппозиционера, потребовавшего не признавать победу Хаджимбы до окончания судебного разбирательства. Вердикт по делу будет вынесен раньше, чем Хаджимба вступит в должность на новый срок, пояснил представитель ЦИК Абхазии. Очередное заседание суда было назначено на 17 сентября. "Амцахара" созывал "собрание общественности" в день рассмотрения иска Квицинии.

У здания администрации президента в поддержку Рауля Хаджимба сегодня собралось около 400 человек. Хаджимба во время выступления отметил, что "принятие решения по иску Квицинии растянется еще на один-два дня". После выступления Хаджимбы собравшиеся начали постепенно расходиться, передает "Спутник-Абхазия".



Поддержать Квицинию пришли около 300 человек. Они стояли группами и рассуждали об актуальной в стране повестке дня. После того как стало известно о переносе слушания судом, Алхас Квициния вышел к собравшимся людям. Он подчеркнул в своей речи, что его команда выбрала законный путь достижения поставленных целей, и других методов она не признает. Также Квициния призвал своих сторонников к спокойствию, отмечает агентство.

Юрист обосновала претензии оппозиции к ЦИК Абхазии

Граждане, поддерживающие оппозицию, пришли к офису партии "Амцахара" в Сухуме по собственной инициативе, заявила член политсовета партии Марина Гумба.

"Алхас Квициния поблагодарил собравшихся людей, сказав, что мы будем добиваться законного решения суда только мирным путем. Он подчеркнул, что для нас силовые методы неприемлемы. Собравшиеся приветствовали его слова и с пониманием отнеслись к его призыву", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в ходе сегодняшнего собрания "никаких инцидентов не произошло". "Возможно, граждане соберутся также после следующего заседания суда. Никаких инцидентов с нашей стороны не было. Люди спокойно стояли, слушали. Они хотят законного решения суда – отмену результатов ЦИК и назначения перевыборов", – отметила Гумба.

На "собрании общественности" у офиса партии "Амцахара" присутствовали несколько сотен человек, сообщил "Кавказскому узлу" представитель оппозиции Алхас Чолокуа.

"Квициния подчеркнул, что все действия оппозиции будут исключительно в рамках закона, поскольку мы дорожим нашим государством. Он сказал, что не собирается предпринимать никаких противоправных действий и надеется на справедливое и законное решение суда", – отметил Чолокуа.

Во втором туре выборов президента за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, его оппонент Алхас Квициния набрал 46,17% голосов. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Но ЦИК отклонил это требование.

Голоса избирателей, отданные против всех кандидатов в президенты Абхазии, должны быть переданы кандидату Алхасу Квицинии, утверждает юрист Инга Габелая.

"У нас действует конституционный закон о выборах президента. Часть вторая статьи 19 говорит о том, что голоса, отданные против всех, могут быть переданы за одного из кандидатов. В законе четко прописано, что голоса "против" также должны быть учтены. Если эти голоса будут переданы кандидату, набравшему меньше голосов, то в этом случае у него будет больше голосов, а это означает, что выборы считаются несостоявшимися", – сказала Габелая корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист признала, что сложившаяся ситуация для Абхазии нестандартная. "У нас впервые проходят судебные слушания по такому иску. Если голоса "против всех" будут переданы Квицинии, то это кардинальным образом изменит ситуацию. Если победивший кандидат набирает большинство даже с учетом прибавления к проигравшему кандидату голосов "против всех", то тогда он действительно победитель. А если нет, то должны быть назначены перевыборы", – пояснила Габелая.

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия 5 сентября сообщил, что во втором туре выборов президента победитель определится простым большинством голосов, сообщил "Sputnik Абхазия". Гогия отметил, что 19-я статья закона "О выборах президента Республики Абхазия" вызвала в обществе различные толкования. Кроме того, по его словам, в законе четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре: можно ли считать победителем кандидата, набравшего простое большинство голосов, или же победитель должен набрать больше голосов, чем сумма бюллетеней за другого кандидата и "против всех".

Число голосов "против всех" на президентских выборах составило 3 154, сообщил "Кавказскому узлу" представитель ЦИК Абхазии. Согласно официальным результатам второго тура выборов президента, Рауль Хаджимба получил 39 741 голос, а Алхас Квициния – 38 742 голоса.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, а в разделе "Справочник" – справка о партии "Амцахара".

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".