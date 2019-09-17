Процесс об отмене выборов главы Абхазии прерван после отвода судьям

17 сентября 2019, 13:16

Верховный суд Абхазии сегодня прервал заседание по иску Алхаса Квицинии об отмене итогов выборов президента после того, как представитель оппозиционера указала на несоответствие состава суда заявленному числу судей.

Как писал "Кавказский узел", лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния оспорил решение ЦИК Абхазии о победе действующего президента Рауля Хаджимбы во втором туре выборов президента 8 сентября. 13 сентября Верховный суд Абхазии не удовлетворил ходатайство Квицинии, потребовавшего не признавать победу Хаджимбы на выборах до конца судебного разбирательства. Вердикт по делу будет вынесен раньше, чем Хаджимба вступит в должность на новый срок, пояснил представитель ЦИК. Следующее судебное заседание было назначено на сегодня.

Во втором туре выборов президента за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, его оппонент Алхас Квициния набрал 46,17% голосов. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Но ЦИК отклонил это требование.

Верховный суд Абхазии сегодня начал рассмотрение иска Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов. Согласно онлайн-трансляции агентства "Аишара" из зала суда, все места в зале были заняты, около 15 человек были вынуждены следить за заседанием стоя.

При этом президент Рауль Хаджимба на заседании не присутствовал, передал корреспондент "Кавказского узла".

Во время заседания представитель Квицинии заявил ходатайство об отводе составу судей, после чего суд решил перенести заседание, сообщает ТАСС. "Вопрос об отводе заявленным судьям или всему составу суда разрешается председателем суда в течение суток. В связи с этим работа суда на сегодня завершена", - цитирует судью Генри Гамисония агентство.

По словам адвоката Квицинии Инга Габилая, изначально был заявлен состав судей в количестве трех человек, затем по решению председателя суда в состав включен четвертый судья. "При ознакомлении с материалами не удалось найти определение о принятии председателем суда самоотвода одного из трех судей. По закону состав в количестве четырех судей рассматривать [иск] не может", - приводит слова адвоката агентство.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, а в разделе "Справочник" – справка о партии "Амцахара".

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".