Кремль переключился на диалог с абхазской оппозицией на фоне отставки Хаджимбы

13 января 2020, 14:00

Отставка Рауля Хаджимбы и смена президента Абхазии не повлияют на отношения республики с Россией, указали сенатор Сергей Цеков и депутат Госдумы Леонид Калашников. Помощник президента России Владислав Сурков во время визита в Абхазию встретился с лидерами оппозиции, а с Хаджимбой ограничился телефонным разговором.

Как писал "Кавказский узел", 12 января президент Абхазии Рауль Хаджимба согласился с требованием протестующих и направил в парламент документ, в котором заявил о сложении полномочий. Сегодня парламент принял отставку Хаджимбы и назначил и.о. президента Валерия Бганбу. Ранее стало известно, что Хаджимба отказался участвовать в повторных выборах президента, намеченных на 22 марта.

9 января в Сухуме сотни людей собрались у здания администрации президента и захватили его, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. 10 января Верховный суд удовлетворил иск лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов, на которых Квициния уступил Хаджимбе лишь тысячу голосов. 12 января, после решения Хаджимбы об отставке, протестующие покинули здание администрации президента.

Политика Абхазии по отношению к России сохранится при победе любого кандидата в президенты республики, озвучил свою версию член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

"При любом исходе выборов политика Сухуми по отношению к России останется прежней. Благодаря поддержке РФ Абхазия стала самостоятельной страной", - привело 12 января слова сенатора РИА Новости.

Объем финансовой помощи, который Россия выделила Абхазии в 2018 и 2019 годах, оценивался примерно в 3,24 миллиарда рублей. По данным Минэкономики Абхазии, в 2015 и 2016 годах Россия оказала республике финансовую помощь в размере 2,9 миллиарда рублей. По российскому "Комплексному плану содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-2012 годы" было освоено около 11 миллиардов рублей.

Аналогичное мнение высказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Никак на отношениях с Россией это [ситуация в республике] не отразится. В интересах России - спокойствие в республике, мне кажется, что найдено оптимальное решение. [Отношения Абхазии с Россией] никак не изменятся, если говорить про изменения в плохую сторону. Для их улучшения наверняка еще есть потенциал, очень многое надо сделать в законодательной сфере", - сказал депутат. Он уточнил, что речь идет в том числе и "об изменениях, направленных на привлечение инвестиций", сообщает сегодня ТАСС.

Сурков ограничился телефонным разговором с Хаджимбой

Помощник президента России Владислав Сурков, курирующий в Кремле вопросы Абхазии, удовлетворен урегулированием политического кризиса в республике, рассказал сегодня директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Владислав Сурков 12 и 13 января встретился в Сухуме с лидерами оппозиции Асланом Бжанией, Раулем Лолуа, Алхасом Квицинией, Ахаром Авидзбой. Известно также о его консультациях с премьером Абхазии Валерием Бганбой и мэром Сухума Каном Кварчией. [...] Сегодня Сурков возвращается в Москву. Он удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в братской стране, и надеется, что практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится по мере развития и достижения зрелости абхазской демократии", - сказал он.

По словам Алексея Чеснакова, с Раулем Хаджимбой Сурков поговорил 12 января по телефону. "Встреча с ним не была запланирована, поскольку с момента своего бегства из здания администрации Хаджимба полностью потерял влияние на ситуацию в республике. Практического смысла во встрече с ним не было, вскоре после этого телефонного разговора Хаджимба ушел в отставку", - цитирует Чеснакова агентство.

Напомним, что Владислав Сурков 31 июля 2019 года приезжал в Абхазию для обсуждения с Раулем Хаджимбой инвестпрограммы на 2020-2022 годы. Он осмотрел строящиеся в республике объекты и охарактеризовал российско-абхазские экономические отношения как "гармоничные".

Спустя неделю, 6 августа 2019 года, Рауль Хаджимба приехал к Владимиру Путину в сочинскую резиденцию. Президент Абхазии доложил Путину, как ранее Суркову, о скором завершении строительства соцобъектов, в том числе школ и детских садов. Также он затронул вопрос развития транспортных коммуникаций - по словам Хаджимбы, это "даст Абхазии возможность экономически развиваться".

Кремль поддерживает кандидатуру Хаджимбы на выборах, намеченных на сентябрь 2019 года, и не пользуется финансовыми рычагами для давления на него, озвучили тогда свои выводы опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии". На "Кавказском узле" также размещены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".