Суд утвердил приговор Самиру Ашурову

15 февраля 2024, 13:58

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Апелляционный суд в Баку оставил в силе приговор депортированному из Германии оппозиционеру Самиру Ашурову, осужденному ранее по делу о нападении на человека. Защита заявила о намерении подать кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 29 марта 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана Самир Ашуров был возвращен из Германии на родину, а в апреле того же года его арестовали в Баку по обвинению в нападении на человека. Позже следователи дополнили дело обвинением в хулиганстве с использованием оружия. Ашуров отверг в суде все обвинения. Супруга Самира Ашурова Нурана Ашурова, проводившая акции в его поддержку, в августе 2023 года из-за угроз покинула Азербайджан вместе с двумя несовершеннолетними детьми и перебралась в Грузию. Прокурор просил суд приговорить Ашурова к восьми годам лишения свободы. 18 декабря 2023 года суд приговорил Ашурова к шести годам и шести месяцам лишения свободы.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба Самира Ашурова на приговор, сообщил его адвокат Эльчин Садыгов. Он отметил, что защита просила апелляционную инстанцию отменить приговор и прекратить дело по оправдательным основаниям.

"В апелляционной жалобе мы указывали, что суд первой инстанции не провел объективного всестороннего разбирательства. Так наше ходатайство о запросе биллинга мобильного телефона, признанного потерпевшим Эльшана Набиева, за период с 18 по 20 апреля 2022 года. Эта информация позволила бы определить, находился ли он за день до инцидента, в день происшествия и после него в полицейских учреждениях, и с кем в эти дни он общался по телефону", – сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Самир Ашуров убежден, что против него была спланированная провокация, отметил он. "Поэтому данные биллинга выявили бы, когда признанный потерпевшим человек появился на месте инциденте в день происшествия, прибыл ли он туда заранее или проходил там случайно", – пояснил адвокат.

По его словам, следствие также не представило доказательств того, что шрам на животе Набиева является последствием его ранения со стороны Ашурова.

"В деле не было экспертного заключения относительно предположительного времени нанесения раны, ставшей причиной шрама. Все хирургические операции сейчас в Азербайджане записываются на видеокамеру. Если потерпевшему действительно после инцидента сделали операцию, то следствие должно было представить видеодоказательства. Этого не было сделано. А наше ходатайство о запросе видеозаписи не было удовлетворено", – отметил Садыгов.

Апелляционный суд не стал повторно расследовать дело, счел жалобу необоснованной и оставил в силе приговор суда первой инстанции, добавил он.

Садыгов рассказал, что защита подаст кассационную жалобу в Верховный суд.

Сам Самир Ашуров сказал в суде, что уже полтора года находится под стражей за преступление, которого не совершал. Он отметил, что в 2018 году уехал в Германию после того, как дважды был арестован в административном порядке и получил угрозу, что в следующий раз будет отправлен за решетку надолго по уголовному обвинению, передал корреспондент "Кавказского узла".

Дело Ашурова является политическим, заявил со-координатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов. "Самир Ашуров до эмиграции в Европу дважды подвергался административным арестам за участие в антиправительственных политических акциях. В Германии он продолжал борьбу за права человека в Азербайджане, участвовал в протестные акциях и затем был арестован спустя 20 дней после депортации в Баку. До него были арестованы четверо депортированных из Германии активистов Муталлим Оруджев, Малик Рзаева, Пюнхан Керимли и Джафар Мирзоев. Стал бы после всего этого Ашуров на кого-то нападать? Нет конечно, очевидно, что против него была совершена провокация", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичные провокации в прошлом уже совершались против оппозиционеров Тофига Ягублу, Мамеда Ибрагима, Сеймура Хази. Последний пример подобной провокации – дело против профсоюзного активиста Афияддина Мамедова, добавил правозащитник. "Наш союз признал Ашурова политзаключенным", – подчеркнул Гасанов.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Ашурова.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Напомним, член партии Народного фронта Азербайджана Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года из Германии, был обвинен в незаконном обороте наркотиков и приговорен к шести годам лишения свободы. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека.

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