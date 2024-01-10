Суд в Баку утвердил приговор активисту Мирзоеву

10 января 2024, 14:49

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Кассационная инстанция не удовлетворила жалобу на приговор азербайджанскому активисту Джафару Мирзоеву, осужденному на пять лет лишения свободы по делу о хранении наркотиков. Заседание суда длилось всего несколько минут, сообщил правозащитник Зафар Ахмедов.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта 2023 года апелляционный суд частично удовлетворил жалобу активиста Джафара Мирзоева, сократив ему срок лишения свободы с шести до пяти лет. Защита не согласилась с решением суда и пообещала подать кассационную жалобу.

Джафар Мирзоев, возвращенный 24 ноября 2021 года в Азербайджан из Германии по реадмиссии, 28 января 2022 года был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В последнем слове в суде он связал арест со своей политической деятельностью в Германии в 2014-2020 годах, где он участвовал в акциях протеста против нарушений прав человека в Азербайджане. Мирзоев сообщил в суде, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции и затем под пытками заставили дать признательные показания. 16 января 2023 года суд приговорил Джафара Мирзоева к шести годам лишения свободы.

Верховный суд Азербайджана сегодня не удовлетворил кассационную жалобу на приговор Джафару Мирзоеву, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов.

По его словам, рассмотрение кассационной жалобы прошло без участия самого осужденного и его адвоката Немата Керимли. "Кассационная жалоба была подана адвокатом Мирзоева Нематом Керимли. Из-за отсутствия адвоката в Баку он не смог принять участие в процессе. Если бы кассационная жалоба была подана самим осужденным, то она могла бы быть рассмотрена без участия адвоката. Однако судейский состав в отсутствие осужденного и его адвоката рассмотрел кассационную жалобу и не удовлетворил ее", - рассказал правозащитник.

Заседание продолжалось всего четыре минуты, подчеркнул он. "Это показатель формального отношения суда к делу, которое, безусловно, имеет политическую подоплеку. Джафар Мирзоев был арестован после депортации из Германии, где он принимал участие в протестных акциях против нарушения прав человека в Азербайджане. Уголовное дело против него явно сфабриковано в отместку за политическую деятельность. Наряду с ним, по аналогичным обвинениям были арестованы также депортированные из Германии Муталлим Оруджев, Пюнхан Керимли, Малик Рзаев. По другому обвинению был арестован высланный из ФРГ Самир Ашуров. Все эти люди, находясь в Германии, участвовали в протестных акциях с целью привлечения внимания к нарушениям прав человека в Азербайджане", - сказал Ахмедов.

Член партии Народного фронта Азербайджана Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года из Германии, был обвинен в незаконном обороте наркотиков и приговорен к шести годам лишения свободы. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека.

Адвокат Немат Керимли сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что заранее известил Верховый суд о своей служебной командировке в провинцию и просил отложить слушания по делу Мирзоева.

"Поскольку жалобу подал я как адвокат, то суд не мог рассмотреть дело без моего участия. Мы обратимся в ЕСПЧ и обратим внимание не только на неправомерное уголовное преследование Мирзоева, которое не основывалось на достоверных доказательствах, но и на нарушение процессуальных норм, права на защиту заявителя", - сказал Керимли.

Сотрудник Верховного суда лишь подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Мирзоева, отказавшись от комментариев. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

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