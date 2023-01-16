Азербайджанский оппозиционер Джафар Мирзоев приговорен к шести годам лишения свободы

16 января 2023, 19:31

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Суд приговорил активиста Джафара Мирзоева, задержанного в Азербайджане по делу о наркотиках после возвращения из Германии, к шести годам лишения свободы. Защита анонсировала обжалование приговора.

Как писал "Кавказский узел", Джафар Мирзоев был задержан 27 января 2021 года в пригороде Баку. На следующий день суд вынес решение арестовать Мирзоева. Правозащитники признали его политзаключенным. Дело Мирзоева схоже с делами других бывших политэмигрантов, арестованных после высылки из Германии, указали в правозащитной организации "Линия защиты". Прокурор просил для активиста 7, 5 года лишения свободы.

Сегодня на заседании по делу Мирзоева в Бакинском суде по тяжким преступлениям с заключительным словом выступили адвокат и сам обвиняемый.

«Я просил суд вынести оправдательный приговор, указав на отсутствие достоверных доказательств вины Мирзоева. Обвинение базировалось на словах полицейских, задержавших его. В ходе судебного следствия сторона обвинения не представила дополнительных доказательств», - рассказал адвокат Немат Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

Сам Мирзоев в последнем слове не признал вину. «Джафар Мирзоев сказал, что истинная причина его ареста связана с его политической деятельностью в Германии в 2014-20 годах, где он участвовал в протестных акциях с требованием обратить внимание на нарушение прав человека и произвол в Азербайджане. Он сказал, что наркотики ему подложили сотрудники полиции и потом под пытками принудили дать признательные показания», - сказал адвокат.

Однако, по его словам, суд проигнорировал выступление защиты и обвиняемого и, «скопировав в приговор обвинительный акт», приговорил Мирзоева к шести годам лишения свободы. Адвокат сказал, что приговор будет обжалован в апелляционном суде. «Мы уже направили жалобу на предварительное заключение Мирзоева в ЕСПЧ, и заявление уже там зарегистрировано», - добавил Керимли.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговоре Мирзоеву. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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