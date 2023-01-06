Прокурор запросил длительный срок для азербайджанского активиста Мирзоева

06 января 2023, 16:26

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Прокурор предложил приговорить активиста Джафара Мирзоева, задержанного в Азербайджане по делу о наркотиках после возвращения из Германии по реадмиссии, к 7,5 годам лишения свободы. Судебное следствие не доказало вину Мирзоева, защита будет просить об оправдании его.

Как писал "Кавказский узел", Джафар Мирзоев был задержан 27 января 2021 года лицами в штатском в поселке Рамана (пригород Баку), когда находился в магазине. На следующий день Сабунчинский районный суд арестовал Мирзоева на четыре месяца. В июне правозащитники признали Мирзоева политзаключенным. Дело Мирзоева схоже с делами других бывших политэмигрантов, арестованных после высылки из Германии, указал член правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов. Обвинение Мирзоева построено только на словах задержавших его полицейских, заявил адвокат Немат Керимли.

На заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям по делу Мирзоева сегодня было объявлено о завершении судебного следствия, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" брат обвиняемого Вюсал Мирзоев.

"В начале заседания судья объявил о завершении судебного следствия, и прокурор сразу выразил готовность выступить с заключительным словом. Его выступление продолжалось всего 10 минут. Он повторил практически обвинительный акт и предложил приговорить моего брата к 7,5 годам лишения свободы", - подчеркнул он.

По его словам, после выступления прокурора судья объявил о завершении заседания. Следующее заседание назначено на 13 января. "На этом заседании выступят адвокат и мой брат. Возможно приговор также будет оглашен на 13 января. Судя по тому как необъективно велось следствие и судебное разбирательство надежд на то, что моего брата отпустят нет", - подчеркнул Мирзоев.

Адвокат Немат Керимли подтвердил информацию о предложении прокурора приговорить Мирзоева к 7,5 годам лишения свободы.

"Защита не согласна с этим. Достоверных доказательств вины Мирзоева не было представлено. Свидетелями по делу проходят сами же сотрудники полиции. Судебный процесс вообще необоснованно был растянут на много месяцев. Он начался еще летом, но заседания периодически переносились. Мы будет настаивать на оправдательном вердикте", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров также усомнился в достоверности обвинений Мирзоеву. "Обвинения Джафару Мирзоеву очень похожи на дела других активистов, арестованных после высылки из Германии, по подозрению в незаконном обороте наркотиков Муталлима Оруджева, Малика Рзаева, Пюнхана Керимли. Во всех случаях свидетелями были сами полицейские.Следствие также не установило источник получения ими наркотиков. Что интересно, все эти лица участвовали в Германии в политических акциях с целью привлечь внимание к репрессиям в Азербайджане", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Бакинский суд по тяжким преступлениям 27 июня приговорил его к шести годам лишения свободы, апелляция сократила срок лишь на один год. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Оруджев приговорен к семи годам лишения свободы, такой же срок получил и Малик Рзаев. Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека.

Малик Рзаев, Муталлим Оруджев и Пюнхан Керимли уже осуждены, напомнил Сафаров. Арестован также по обвинению в незаконном обороте наркотиков Анар Алиев, который получил убежище в Германии и сам приехал в Азербайджан, чтобы навестить родственников", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о выступлении прокурора на процессе по делу Мирзоева.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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