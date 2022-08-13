Защита заявила об отсутствии доказательств в деле Джафара Мирзоева

13 августа 2022, 01:50

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Обвинение активиста Джафара Мирзоева, задержанного в Азербайджане по делу о наркотиках после возвращения из Германии по реадмиссии, построено только на словах задержавших его полицейских, заявил адвокат Немат Керимли. Дело Мирзоева схоже с делами других бывших политэмигрантов, арестованных после высылки из Германии, указал член правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов.

Как писал "Кавказский узел", Джафар Мирзоев был задержан 27 января лицами в штатском в поселке Рамана (пригород Баку), когда находился в магазине. На следующий день Сабунчинский районный суд арестовал Мирзоева на четыре месяца. В июне правозащитники признали Мирзоева политзаключенным.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 12 августа состоялось заседание по делу Мирзоева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его брат Вюсал Мирзоев. По его словам, на этом заседании завершились слушания показаний свидетелей.

"По делу в качестве свидетелей были привлечены трое из пяти оперативников, задержавших моего брата. Они повторили версию следствия. Других свидетелей против брата не было", – рассказал Вюсал Мирзоев.

Он сказал, что брат был задержан в магазине хозтоваров в бакинском пригороде Рамана. "Джафар предвидел арест, и поэтому он не оставался в нашем родительском доме в Джалилабаде (город на юге Азербайджана, в 200 километрах южнее Баку), он скрывался в доме нашего другого брата в поселке Рамаана. Но его и там вычислили. Джафар потом рассказывал, что в день задержания утром он видел лиц, одетых в гражданское, перед домом брата. Они потом задержали его в магазине", – рассказал Вюсал Мирзоев.

Джафару подложили наркотики, считает он. "Потом на него оказывалось физическое и психологическое давление. Ему говорили, что, если он не подпишется под признательными показаниями, проведут обыск, "найдут" в родительском доме в Джалилабаде еще 10 килограммов наркотиков и посадят других членов семьи", – рассказал Вюсал Мирзоев.

Он считает, что суд необъективно расследует дело активиста. "Ни одно из ходатайств адвоката Джафара не удовлетворили. Брата преследуют по политическим мотивам. Опасаясь репрессий, он уехал в 2014 году с семьей в Германию и там продолжал политическую деятельность, участвовал в протестных акциях против нарушения прав человека и коррупции в Азербайджане. Но ему не дали убежища, а выслали, и теперь власти мстят ему, – предположил Вюсал Мирзоев.

Адвокат Немат Керимли также считает, что предварительное следствие и судебный процесс необъективны. "Суд не удовлетворяет наши ходатайства, даже самые элементарные – например, выпустить Джафара из стеклянной клетки и разрешить ему сесть рядом с адвокатом", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, достоверных доказательств вины Джафара Мирзоева не было представлено. "Все обвинение построено на словах самих сотрудников полиции, задержавших его. Но следствие, предъявив ему обвинение в незаконной торговле наркотиками в крупном размере, не потрудилось найти поставщика наркотиков. Есть решение Пленума Верховного суда о том, что сам факт обнаружения не дает основания предъявлять обвинение в "незаконной торговле наркотиками". Это обвинение должно определяться другими признаками, в частности, обнаружением у обвиняемого весов, которыми он мерил бы предназначенные для продажи дозы, данных о потенциальных поставщиках и покупателях, записей учета товара, денег. Ничего подобного в деле Мирзоева не было", – сказал Керимли.

После того как у Мирзоева якобы обнаружили наркотики, полиция не стала проводить обыски по адресам, где он был прописан и фактически проживал, отметил адвокат. "Если при подозреваемом обнаруживается крупная партия наркотиков, то закономерно возникал бы вопрос, а не спрятано ли у него дома еще больше наркотиков. Следствие просто обязано было провести обыски", – считает Керимли.

Он отметил, что судебное следствие фактически завершено. "Осталась формальная процедура "исследования документов", после чего прокурор запросит срок наказания. Далее c заключительным словом выступят защита и сам обвиняемый", – рассказал адвокат.

Керимли также указал, что суд не принял во внимание слова Джафара Мирзоева об оказании на него физического и психологического давления.

Следующее заседание суда назначено на 26 августа, сообщил адвокат.

Член правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов отметил, что уголовное преследование активиста ведется по "уже накатанной схеме" для бывших политэмигрантов, арестованных после высылки из Германии. "С осени прошлого (2021) года после высылки из Германии по обвинениям в незаконном обороте наркотиков были арестованы Муталлим Оруджев, Малик Рзаев, Пюнхан Керимли и Джафар Мирзоев. Их дела писались словно под копирку. Во всех случаях источник получения ими наркотиков не был найден, следствие только указало, что обвиняемые приобрели их у неустановленного лица. Не проводились обыски по месту жительства обвиняемых. Против всех свидетельствовали полицейские, задержавшие их. Все эти лица участвовали в Германии в политических акциях с целью привлечь внимание к репрессиям в Азербайджане. Теперь они сами стали жертвами политически мотивированного уголовного преследования", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили, что 12 августа прошло судебное заседание по делу.

Комментариями от представителей стороны обвинения относительно версии следствия по делу Джафара Мирзоева "Кавказский узел" пока не располагает.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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