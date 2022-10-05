Супруга Анара Алиева потребовала прекратить его уголовное преследование

05 октября 2022, 19:43

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Азербайджанский активист Анар Алиев с 3 октября проводит голодовку в изоляторе, сообщил сегодня его адвокат. Жена Алиева провела сегодня акцию протеста против уголовного преследования активиста.

Как писал "Кавказский узел", активист Анар Алиев, приехавший из Германии навестить своего больного отца, был арестован 25 июля в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, а его супруге запретили выезд из страны. Она сообщила, что Анар дал признательные показания под давлением. Дело Алиева схоже с делами высланных из Германии политэмигрантов, отметили правозащитники. Адвокат Эльчин Садыгов сообщил, что Анару Алиеву предъявили обвинения по статьям о незаконном обороте наркотиков, по которым ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Защитник усомнился в достоверности обвинения. Запрет на выезд из страны супруге арестованного активиста Анара Алиева незаконен, а преследование его самого политически мотивировано, считают правозащитники в Баку.

Супруга активиста Анара Алиева провела сегодня одиночную акцию протеста перед Низаминским районным управлением полиции Баку, в изоляторе временного содержания, которого находится ее муж. Она сообщила, что Анар Алиев объявил голодовку. "Полиция грубо попирает наши права. Мало того, что моего мужа арестовали по сфабрикованному обвинению в связи с наркотиками, так ему не дают возможности выдать мне доверенность на получение документов гражданина Азербайджана моей младшей дочери, которая родилась в Германии. К моему мужу не допускают нотариуса, чтобы он выдал доверенность. Меня саму из страны не выпускают по решению следователя Низаминской полиции. Анар третий день проводит голодовку с требованием восстановления наших прав. Он требует, чтобы ему допустили нотариуса для выдачи мне доверенности на получение документов моей дочери, а также сняли с меня запрет на выезд из страны", - сказала Анара Алиева корреспонденту "Кавказского узла".

Она сообщила, что добивалась, чтобы ее принял начальник полиции. "Я простояла час, но меня не приняли. Там на воротах написано, что у начальник каждый день приема граждан. Но меня за порог не полиции не пустили. Мне сказали, что ко мне выйдут уполномоченные сотрудники. Но никто не вышел. Я хочу, чтобы требования моего мужа выполнили, наши права обеспечили. Я не хочу, чтобы мой муж голодал и жертвовал своим здоровьем", - сказала Анара Алиева.

По ее словам, следователь никак не объясняет запрет на ей на выезд из страны. "Я не прохожу ни в качестве свидетеля, ни обвиняемой. Мне говорили, что по истечению предварительного следствия меня выпустят из страны. Но прошло два месяца и теперь следствие продлили на два месяца. Я не могу уехать чтобы продолжить образование на профессиональных курсах, моя 9-летняя старшая дочка не может продолжить учебу в Германии. Моя младшая дочь должна получать лечение, она проходит в Германии длительный курс реабилитации после тяжелой травмы. Но, мы не можем уехать. И конечно же, мы требуем освобождения моего мужа. То, что вот так грубо попирают наши права – яркое подтверждение политического характера дела против моего мужа. Его наказывают за то, что в Германии он участвовал в акциях протеста против беззакония в Азербайджане", - рассказала Анара Алиева.

Адвокат жаловался в суд на необоснованный запрет на выезд из страны, но тщетно, добавила она."Суд отказался принять жалобу, сославшись на то, что полиция под надзором прокуратуры. Но и в прокуратуре не рассматривают жалобу. Нам не остается другого выхода, кроме как идти дальше и жаловаться в ЕСПЧ", - сказала Анара Алиева.

По ее мнению, ограничивая права членов семьи активиста, полиция стремится оказать на него психологическое давление. "Следователь официальных разъяснений о причинах запрета на выезд из страны ничего не говорит. Но несколько раз мне в полиции мне предлагали уговорить мужа "раскаяться в содеянном преступлении", а от меня самой требовали не предавать огласке дела мужа, не информировать прессу, международные организации. Взамен обещали снять запрет на выезд из страны. Я категорически отвергла такую сделку. После этого они мне пригрозили саму привлечь как обвиняемую. Я им ответила, что ничего не боюсь", - сказала Анара Алиева.

По ее словам, семья приезжала в Баку летом на 20 дней. "Мы приехали проведать больного свекра и получить азербайджанский паспорт для дочери", - сказала женщина.

Адвокат Эльчин Садыгов подтвердил информацию о голодовке Анара Алиева. "Анар Алиев с 3 октября проводит голодовку в знак протеста против уголовного преследования по надуманному обвинению, запрета его супруге выехать из страны, лишения возможности ему передать доверенность супруге для получения азербайджанского паспорта для их четырехлетней дочери", - сказал адвокат.

По его словам, законодательство требует для получения документов на несовершеннолетнего ребенка согласия обоих родителей. Анар Алиев может выдать доверенность жене, но к нему не допускают нотариуса, отметил адвокат. "Запрет же супруге на выезд абсолютно незаконен. Нашу жалобу на полицию суд не принял и отослал нас в прокуратуру. Мы продолжим правовые процедуры обжалования", - сказал адвокат.

В Низаминском районном управлении полиции отказались от комментариев. Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев.

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