Полиция разогнала акцию зоозащитников в Баку

04 октября 2022, 19:31

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Сегодня в центре Баку защитники животных провели несогласованную с исполнительной властью города акцию протеста против расстрела бездомных собак. Полиция задержала нескольких участников

Активисты собрались в центре столицы Азербайджана на площади Фонтанов и скандировали: «Cобаки рядом с нами! Покончить с жестокостью!». На акции звучали требования о прекращении работы компании, передает корреспондент "Кавказского узла".

Случаи убийства собак зоозащитники зафиксировали в последние несколько дней в самом баку и его пригородах. По их сведениям, отстрел животных проводила компания, связанная с властями города.

Полиция задержала несколько активистов, отобрав у них плакаты, в тот же день эти люди отпущены на свободу.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей компании, которую активисты обвинили в жестоком обращении с животными.

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