Центр бездомных животных в Азербайджане обвинил зоозащитников в клевете

24 августа 2021, 12:20

Двое сотрудников Центра заботы о бездомных собаках в Азербайджане подали в суд на четверых зоозащитников, потребовав привлечь их к уголовной ответственности за клевету и оскорбление. Ответчики считают иск несостоятельным.

Как писал "Кавказский узел", трое зоозащитников в Азербайджане 7 августа были арестованы на 15 суток, еще одна активистка оштрафована после того, как они провели протестную акцию, а затем сделали замечание владельцу обезьяны, который использовал животное для фотографирования с прохожими. Активисты также заявили о своих подозрениях по поводу того, что "в центре для бездомных собак большинство животных, забираемых с улиц для стерилизация и чипирования, убивают".

Сотрудники Центра заботы о бездомных собаках подали иск против зоозащитников Айнура Бабазаде (Бабаева), Ниджата Исмайлова, Эльхана Мирзоева и Ильхама Насирова. Они требуют привлечь активистов к уголовной ответственности за клевету и оскорбление - арестовать или присудить денежный штраф на сумму 100 тысяч манатов (58 тысяч долларов).

"Я только два дня как вышел на свободу после 15-суточного административного ареста по надуманному обвинению, как меня поджидал новый сюрприз. Два ветеринара центра [заботы о бездомных собаках] подали против меня, а также моих коллег Айнур Бабазаде (Бабаевой), Эльхана Мирзоева и Ильхама Насирова судебные иски в порядке частного уголовного обвинения по статьям 147.1 (клевета) и 148 (оскорбление) УК. Якобы мы в своих постах в соцсетях нанесли ущерб деловой репутации центра, оскорбили их", - рассказал Ниджат Исмайлов корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 147.1 УК Азербайджана (клевета) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 до 1,5 тысячи манатов (от 600 до 900 долларов) либо общественных работ на срок от 240 до 480 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до шести месяцев. Статья 148 (оскорбление) предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы на срок до шести месяцев.

Он сообщил, что активисты в своих постах осуждали жестокое обращение с бездомными собаками со стороны центра и проводили протестные акции. "Мы протестовали против безжалостного обращения с собаками. Мы говорили: "Не пытайте, не убивайте бездомных собак. В итоге сам столкнулся с бесчеловечным обращением во время 15-суточного ареста. Этот центр продолжает порочную практику "собачьего ящика" советского времени… После освобождения, по дороге домой я размышлял о том, как дальше буду бороться в защиту животных, действовать для их лечения, искать средства для этого, когда мне позвонил коллега и сообщил, что двое сотрудников центра подали на нас в суд. Они потребовали заведения против нас уголовного дела - ареста или взыскания денежной санкции на 100 000 тысяч манатов", - заявил Исмайлов корреспонденту "Кавказского узла".

Активист сказал, что 23 августа в Хатаинском районном суде состоялось подготовительное заседание по иску. "Мы попросили суд отложить подготовительное заседание, поскольку наш адвокат в отъезде. Судья перенес заседание на 30 августа. Надеемся, что этот абсурдный иск вовсе не будет принят в производство", - сказал Исмайлов.

В Хатаинском районном суде Баку подтвердили информацию о судебном разбирательстве против активистов.

В защиту активистов выступило гражданское движение Nida. В своем заявлении организация потребовала от Центра заботы о бездомных собаках "ведения прозрачной деятельности, открытия своих дверей для волонтеров, предоставления информации о судьбе животных, вылавливаемых на улицах".

"Мы требуем также прекратить попытки преследования активистов, а напротив, сотрудничать с ними в деле защиты животных. Эти ребята сами, как могут, заботятся о животных, и надо объединить усилия", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" член правления Nida Ульви Гасанли.

Юрист Института права медиа Халид Казымлы сказал, что не владеет информацией о содержании иска. "Но могу сказать, что, согласно прецедентным решениям ЕСПЧ, рекомендациям ОБСЕ и Совета Европы, все диффамационные иски должны рассматриваться в плоскости гражданского права. То есть за диффамацию могут быть назначены только штрафы и то в разумных пределах, сопоставимых по размерам со средней зарплатой в Азербайджане", - сказал Агалиев.

Представители Центра заботы о бездомных собаках оказались недоступны для комментариев.