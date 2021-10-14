Зоозащитники добились наказания организаторов собачьих боев в Азербайджане

14 октября 2021, 15:17

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Трое организаторов собачьих боев в Гёйгёльском районе заключены под административный арест, еще одному назначен штраф, сообщило сегодня МВД Азербайджана. Необходимо принять закон, чтобы проведение собачьих боев стало уголовным преступлением, указал зоозащитник Фарид Мансуров.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2020 года полиция Азербайджана, проведя расследование по следам опубликованной в соцсетях видеозаписи собачьих боев, задержала четырех их организаторов. Опрошенные тогда "Кавказским узлом" юристы и зоозащитники указали, что в законодательстве страны есть пробелы в области установления ответственности за жестокое обращение с животными.

Распространенные в социальных сетях видео собачьих боев, проведенных в Гёйгёльском районе, стали причиной задержания пятерых жителей Гянджи: Рашада Алескерова, Гусейна Мирзоева, Васифа Алескерова, Гусейна Мамедова и Ясина Гараева. Задержанные признали, что организовали бои. Они пояснили, что изначально планировали провести их в Гяндже, но в итоге нашли удобное место не там, а в Гёйгёльском районе. Владельцы собак, как рассказали задержанные, заплатили организаторам по 200 манатов (около 117 долларов) за каждого пса, участвовавшего в боях, сообщила пресс-служба МВД Азербайджана.

Суд в Гяндже приговорил четырех задержанных к 15 суткам административного ареста, а еще одного - к 100 манатам штрафа (около 59 долларов США). Наказание вынесено по статье КоАП Азербайджана о мелком хулиганстве. Состава уголовного преступления в действиях задержанных суд не нашел, указал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД.

Пресс-секретарь Гянджинского регионального управления полиции Ешгин Гасымов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что общался с задержанными, довел до их сведения незаконность проведения азартных игр, а также причинения телесных повреждений животным - бойцовым собакам обрезают хвосты и уши. По словам Гасымова, задержанные пояснили, что не считали проведение собачьих боев нарушением закона.

Видео, которое стало поводом для проверки, опубликовал, в частности, 11 октября на личной странице в Facebook президент неправительственной зоозащитной организации GWARP, вице-президент Азербайджанского общества защиты животных и членом Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Фарид Мансуров. В кадре видны десятки легковых автомобилей, припаркованных в поле, и сотни людей, окруживших посыпанную песком площадку. Голос за кадром сообщает о скором начале азербайджанского чемпионата по собачьим боям. На другом видео в той же публикации представлен бой двух крупных собак. Одно из животных ранено - на его шее видна кровь.

Организаторов собачьих боев задержали еще 11 октября - сразу после публикации видео, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" Фарид Мансуров. Мансуров добавил, что обращался с жалобой к президенту Ильхаму Алиеву.

Приговор организаторам боев стал очередной победой зоозащитников

Задержанию организаторов собачьих боев в 2020 году также предшествовала жалоба Мансурова. Тогда он сообщил дочери президента Лейле Алиевой, курирующей собачий питомник в Баку, о бакинской мафии, занимающейся боями питбулей. В итоге один из задержанных был осужден на семь лет за организацию незаконного тотализатора собачьих боев. По словам зоозащитника, ему удалось раскрыть банду, внедрив туда своего человека.

Мансуров указал на то, что в Азербайджане нет уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Имеется лишь 274 статья Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за гибель животного в результате жестокого обращения.

"11 октября (2021) тоже проводился тотализатор - не столь масштабный, как в 2020 году. Тогда ставки колебались между 5 и 60 тысячами манатов. Бои проводились во время пандемии. Как могло получиться, что местные правоохранительные органы не знали о проведении собачьих боев в Гейгеле? После 2020 года целый год таких боев не было, так как организаторы были напуганы предыдущим арестом. Но в 2021 году опять пошла активность. Надеюсь, что после реакции на собачьи бои на самом высоком уровне больше такого не повторится", - добавил Мансуров.

В последние годы в законодательстве не было изменений в области защиты животных, констатировал он. Мансуров считает, что нужно принять отдельный закон о защите животных. 274-я статья КоАП предусматривает штраф в 500 манатов за жестокое обращение с животными, если они покалечены или убиты. При отсутствии тяжелых последствий судьи могут наказать организаторов боев даже штрафом.

Популярность собачьих боев в Азербайджане падает

Собачьи бои в Азербайджане все еще популярны, но благодаря активной пропаганде зоозащитников все больше людей осознают недопустимость такого развлечения, отметил Мансуров. Событие в Гейгеле вызвало волну возмущения в обществе, вылившуюся в социальных сетях, указал он. "Деструктивное влияние на азербайджанцев оказывает проведение легальных собачьих боев в Чечне, причем в них активно принимает участие Рамзан Кадыров. Азербайджанцы смотрят и делятся видеозаписями боев в Чечне", - заявил Фарид Мансуров.

Собачьи бои, как и петушиные, традиционны для Азербайджана - они, в частности, описаны классиком азербайджанской литературы Гусейнгулу Сарабским (1879-1945), указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Гянджи Орхан Гусейнов. Он пояснил, что в Гяндже подобные запрещенные законом мероприятия провести нельзя из-за обилия видеокамер на улицах. О боях в Гёйгёле Гусейнов узнал из социальных сетей.

Учредитель Общества защиты животных Азер Гараев не согласен с тем, что собачьи бои являются частью азербайджанской культуры. "Мы изучали, и не нашли следы такого варварства в истории, ментальности азербайджанской нации. Происходящее сегодня объясняется отсутствием воспитания заботы о животных. В Обществе защиты прав животных было написано Пособие по гуманному экологическому образованию. Пособие не было применено в системе образования Азербайджана", - посетовал он.

Вторая проблема заключается в отсутствии зоозащитных положений в законодательстве, указал Гараев корреспонденту "Кавказского узла". "Государство не сотрудничает в этой области с обществом. Азербайджан был первой страной в СНГ, в 2007 году присоединившимся к Международной конвенции о защите животных. Конвенция в Азербайджане не работает. В 2009 году Общество подготовило законопроект о защите животных на основе опыта европейских стран. Однако этот закон, предусматривающий запрещение собачьих боев, купирования хвостов и ушей, не принят. Как защищать животных в Азербайджане, где нет такого закона? Не обвиняю полицию - они не знают, как им быть в таких ситуациях. Для них это головная боль", - отметил Азер Гараев.

Зоозащитник уверен, что такие бои проводятся не один раз в год, а организаторы большинства из них так и остались безнаказанными. Меру наказания организаторам боев в 2020 году он считает недостаточной, так как собачьи бои до сих пор не являются уголовным преступлением.