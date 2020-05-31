В Азербайджане арестованы устроители собачьих боев

31 мая 2020, 06:53

После появления в соцсетях видео собачьих боев МВД Азербайджана провело расследование и задержало четверых их организаторов. В законодательстве страны есть пробелы в области установления ответственности за жестокое обращение с животными, отметили юристы и зоозащитники.

Зоозащитник Фарид Мансуров разместил 25 мая на своей странице в соцсети Facebook две публикации о собачьих боях схожего содержания и видеокадры об этих схватках. На второй публикации имеются фотографии лиц, которые, как утверждает Мансуров, являются организаторами собачьих боев. Зоозащитник также указывает их имена.

«На фото вы видите создателей форума «Dead Game Pedigree» и организаторов этих смертельных боёв по Азербайджану. Эти [...] накачивают питбулей наркотиками, затем выпускают их на бои до смерти Также эти [...] перерезают горло/отрубают головы проигравшим бой питбулям и скармливают их молодняку. Тем самым выращивая молодняк так, чтобы они рассматривали других своих сородичей, как добычу. Кроме того, они тренируют молодых собак на дворнягах, и когда питбуль убивает дворнягу, то её вскармливают молодым питбулям. Эти [...] являются организаторами смертельного тотализатора собачьих боев, где крутятся огромные деньги», - написал Мансуров.

Он отметил также, что у организаторов боев есть высокопоставленные покровители, которые год назад предупредили их о планируемой спецоперации, после чего организаторы отменили бои.

Пользователи Facebook, прокомментировавшие публикацию Мансурова, призвали искоренить собачьи бега. По данным на 06.58 мск сегодня, 31 мая публикация набрала 280 лайков, 219 комментариев и 496 репостов.

После публикаций в соцсетях вопрос был взять под контроль правоохранительных органов, началось расследование, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана.

По его словам, полицейские установили личности тех, кто изображен на фотографиях, опубликованных в соцсетях. Ими оказались трое жителей Баку и проживающий в Сумгаите уроженец Губадлинского района. У последнего также был найден метамфетамин. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) Уголовного кодекса. Он был арестован на четыре месяца. Остальные не подчинились законным требованиям силовиков, вызвавших их в полицию для получения разъяснением в связи с расследованием. В связи с этим они были задержаны и арестованы в административном порядке сроком на 30 суток по обвинению не подчинении полиции.

Личности еще двух причастных к собачьим боям установлены и они разыскиваются.

Законодательство Азербайджана имеет пробелы в части защиты прав животных

Собачьи бои для Азербайджана не новость, сообщил 30 мая корреспонденту "Кавказского узла" глава Общественного объединения защиты животных Азер Гараев.

По его словам, бои устраиваются с целью наживы, на них делаются ставки, привлекаются зрители. При этом организаторы не стесняются тиражировать свои достижения на закрытых социальных страницах.

По мнению Гараева, в случае с собачьими боями речь идет не только об административных правонарушениях, но и таких уголовных деяниях как организация подпольных тотализаторов, пропаганда жестокости и насилия в общества. При этом он отметил, что в уголовном законодательстве отсутствует ответственность за жестокое обращение с животными, несмотря на то, что Азербайджан еще в 2007 году присоединился к Конвенции по защите животных.

Глава благотворительного общества животного мира и этики Мансура Расулзаде считает, что существующее законодательство позволяет пресекать организацию собачьих боев в Азербайджане.

Она отметила, что, в частности, в законе «О содержании в Азербайджанской Республике собак, кошек и других животных» указывается, что лица, жестоко обращающиеся с животными, калечащие или убивающие их, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

«Если собачьи бои проводятся, значит, нет должного контроля за соблюдением законов», - сказала Расулзаде корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что устроители собачьих боев должны быть строго наказания. «Это по сути организованная преступность. Ибо уголовно наказуемые деяния осуществляются коллективно с распределениям обязанностей между участниками. Это фактически азартные игры с целью наживы, черный бизнес», - сказала Расулзаде корреспонденту «Кавказского узла».

В законодательстве Азербайджана есть пробелы в области установления ответственности за жестокое обращение с животными, считает эксперт Института права медиа Халид Агалиев.

Такая норма есть в Кодексе об административных правонарушениях, и она предусматривает денежный штраф на сумму от 25 до 45 манатов (15-26 долларов), а в Уголовном кодексе Азербайджана такой нормы нет, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Много лет говорится о введение в Уголовный кодекса соответствующей статьи, но пока это не сделано. Однако, по мнению Агалиева, организаторов собачьих боев можно привлечь к ответственности за организацию азартных игр, а если подтвердится введение животным наркотиков, то и за незаконный их оборот.