Супруга азербайджанского активиста назвала шантажом запрет на выезд из страны

26 августа 2022, 18:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Защита обжаловала запрет на выезд из страны Анары Алиевой, супруги арестованного активиста. Следствие, запретив выезд, хочет получить показания на мужа, рассказала она. Обычно власти, ограничивая выезд родных заключенных за рубеж, пытаются заставить осужденных прекратить критику, однако этот случай стал прецедентом, так как на Алиеву оказывают давление, чтобы отправить за решетку ее мужа, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", активист Анар Алиев, приехавший из Германии навестить своего больного отца, был арестован 25 июля в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, а его супруге запретили выезд из страны. Она сообщила, что Анар дал признательные показания под давлением. Дело Алиева схоже с делами высланных из Германии политэмигрантов, отметили правозащитники. Адвокат Эльчин Садыгов сообщил, что Анару Алиеву предъявили обвинения по статьям о незаконном обороте наркотиков, по которым ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Защитник усомнился в достоверности обвинения. Запрет на выезд из страны супруге арестованного активиста Анара Алиева незаконен, а преследование его самого политически мотивировано, считают правозащитники в Баку.

Адвокат Анары Алиевой Эльчин Садыгов подал жалобу в Низаминский районный суд Баку в связи с установленным для нее запретом на выезд из страны. "Анаре Алиевой совершенно необоснованно Низаминским районным управлением полиции введен запрет на выезд из Азербайджана. Это нарушение закона. Она не проходит ни по какому делу, в том числе по делу ее мужа, в каком-либо качестве. Она не потерпевшая, не свидетель и тем более не обвиняемая. Низаминское районное управление полиции, где ведется следствие против мужа Анары Алиевой, без всякого обоснования ввело запрет ей на выезд из страны. Мы в порядке судебного надзора обратились в Низаминский районный суд с просьбой признать запрет незаконным и отменить его", – сказал Садыгов. По его словам, рассмотрение жалобы назначено на 1 сентября.

Что касается следствия по делу самого Анара Алиева, то, по словам адвоката, он еще не получил разрешения от следственного органа на посещение в СИЗО подзащитного. "Следствие не информирует нас о проведении следственных мероприятий с участием адвоката. То есть они не проводятся", – сказал адвокат.

Анара Алиева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что подвергается шантажу. "Я обратилась в МВД с просьбой сообщить, на каком основании мне запрещен выезд из страны. Мне пришла отписка, что ответ будет представлен в Низаминское районное управление полиции. Туда практически я каждый день хожу, но мне никаких законных оснований не называют. Мне следователь предлагает оговорить мужа и убедить его самого "признаться в совершенном преступлении". На самом деле он под давлением на первых допросах уже дал признательные показания, но потом привлекли принципиального адвоката, и он от имени моего мужа написал заявление, что Анар отказывается от первичных показаний. Следователь мне постоянно угрожает, что мои действия по привлечению адвоката Эльчина Садыгова, по огласке запрета на выезд за рубеж, мои заявления о ложности обвинений против мужа только "усугубляют положение Анара". Следователь предлагает "сделку" – заявить, что Анар употреблял наркотики, и уговорить его самого признаться в этом, обещая взамен снять запрет мне на выезд из страны", отметила она. По словам Алиевой, когда она отказалась от "сделки", следователь пригрозил привлечь ее в качестве подозреваемой.

Анара Алиева также сказала, что остается с двумя детьми в доме родителей мужа. По ее словам, она написала в Германию, где учится на медработника, и попросила признать уважительной причину, по которой она не посещает занятия. "Мне ответили, что пока могут пойти мне навстречу. Но через некоторое время, если я не приеду, меня отчислят. А у детей моих уже скоро начинаются занятия. Младшей дочери надо проходить очередной курс реабилитации после травмы. Но мы не можем поехать...", – заключила Анара Алиева.

В Низаминском РУП отказались от комментариев. Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли отметил, что политически мотивированные ограничения свободы передвижения в Азербайджане имели место и раньше. "Три года назад мы проводили исследование и установили введение необоснованных запретов в отношении 30 активистов и журналистов. Сейчас, после того как ЕСПЧ признал эти запреты неправомерными, с большинства из них ограничения сняты. Но в отношении нескольких человек ограничения все еще действуют. Что касается запретов на выезд из страны членов семей лиц, преследуемых по политическим мотивам, то такие случаи редки, но все же имеют место. В свое время такие запреты были введены в отношении сына опального министра здравоохранения Али Инсанова и членов семьи другого экс-министра экономического развития Фархада Алиева. Также необоснованно запреты были введены в отношении братьев бывшего политзаключенного Талеха Рустамова – Валеха и Салеха Рустамовых", – рассказал он.

По его словам, как правило преследования родственников практикуются в отношении критиков властей, чтобы заставить их замолчать. "Обычно родственников преследуют для причинения моральных страданий неугодным властям политическим фигурам или давления на них, чтобы отжать у них имущество или заставить прекратить критику режима из тюрьмы. Но в случае с Анарой Алиевой мы видим новый прецедент – давление с целью получить признание в преступлении. Видимо, правоохранители хотят заранее подстраховаться, чтобы потом правительство не проигрывало дело в ЕСПЧ", – сказал Анар Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что введение запретов по уголовным делам, если человек не находится под арестом, должно быть обоснованным и осуществляться по решению суда, а не произвольными предписаниями следователей, прокуроров, полицейских.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает, что в случае с Анарой Алиевой имеют место нарушения положений Конституции. "Налицо прямое нарушение Конституции, по меньшей мере, статей 28 (право на свободу), 63 (презумпция невиновности) и 66 (недопущение принуждения к даче показаний против родственников).

Так, ей ограничивают свободу передвижения и принуждают к оговору мужа. Это является и нарушением Европейской конвенции прав человека, и Анара Алиева в перспективе неминуемо может выиграть дело у правительства в ЕСПЧ", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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