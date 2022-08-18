Правозащитники назвали незаконным запрет на выезд из Азербайджана супруге активиста

18 августа 2022, 12:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Запрет на выезд из страны супруге арестованного активиста Анара Алиева незаконен, а преследование его самого политически мотивировано, считают правозащитники в Баку.

Как писал "Кавказский узел", активист Анар Алиев, приехавший из Германии навестить своего больного отца, был арестован 25 июля в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, а его супруге запретили выезд из страны. Она сообщила, что Анар дал признательные показания под давлением. Дело Алиева схоже с делами высланных из Германии политэмигрантов, отметили правозащитники. Адвокат Эльчин Садыгов сообщил, что Анару Алиеву предъявили обвинения по статьям о незаконном обороте наркотиков, по которым ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Защитник усомнился в достоверности обвинения.

Анар Алиев содержится в Шувеланском СИЗО и не имеет жалоб на условия содержания и обращение с ним, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Анара Алиева.

"Анар звонит домой раз в неделю, хотя, как нам говорят юристы, телефонные разговоры должны быть дважды в неделю. После его ареста нам однажды дали свидание в СИЗО через стеклянную перегородку, правда, и то при встрече присутствовал представитель СИЗО. Но, в целом у Анара в Шувелане нет каких-либо серьезных жалоб", - рассказала его жена.

Она утверждает, что физическое и психологическое давление на ее мужа было оказано в отделении силовой структуры. "Анара не только принудили к самооговору, но ему в напиток подмешали наркотики, чтобы потом экспертиза установила у него их в крови. Дело было так: мы отнесли Анару передачу с едой, его отец также купил бутылку колы. Напитки там, прежде чем передать арестантам, открывают и якобы проверяют в целях безопасности. Тогда они и подмешали наркотики и принесли колу в камеру. Один из сокамерников Анара, арестованный из-за наркотиков, отпив напитка, сразу почувствовал, что он содержит наркотическое вещество. Другому сокамернику Анара - депортированному из Германии активисту Самиру Ашурову вовсе стало плохо от напитка. В итоге Анару приписали то, что он не только торговец наркотиками, но и сам их употребляет", - заявила Алиева.

Члену партии Народного фронта Азербайджана Самиру Ашурову в июле потребовалась помощь врачей в изоляторе, куда его перевели из СИЗО. Ашуров заявил, что его обманом заставили принять сильнодействующее вещество, чтобы получить от него сведения о деятельности оппозиции, рассказала его супруга.

Анара Алиева пожаловалась на то, что ей введен запрет на выезд из страны.

"Мы, изначально приобрели обратные билеты в Германию на 4 августа. После того, как Анара арестовали, возникла проблема выдачи им разрешения мне на вывоз детей за рубеж. В полиции под разными предлогами откладывали процедуру выдачи Самиром доверенности, заверенной нотариусом. Наш первый адвокат также никаких действий не предпринимал, и потом мы от него отказались, после того как он заявил, что дело заказное и он ничего не может поделать. Я решила все-таки 4 августа сама попробовать полететь в Германию. Детей я не могла брать, потому что паспорт для младшей дочери мы еще не успели получить в Азербайджане, и девочек я собиралась вернуться и забрать позже. В аэропорту я сдала багаж, прошла таможенный контроль и на пограничном контроле меня остановили. Мне сказали, что МВД ввело запрет на мой выезд из страны, но на каком основании не сказали", - рассказала жена активиста.

По ее словам, в полиции ее обвинили в попытке бегства и заявили, что пока ведется следствие, она не может покинуть страну. "Однако следствие может затянуться. Анара арестовали на два месяца, но срок ареста может быть продлен. Нам необходимо срочно уехать", - заявила Анара Алиева.

Она объяснила важность выезда рядом обстоятельств. "Я там получаю профессиональное образование по специальности медработника. У нас уже скоро начинаются занятия, если у меня будет несколько пропусков, то меня отчислят. Кроме того, нам надо там заплатить за аренду квартиры, иначе нас выставят. Я полагала, что пока Анар под арестом, сама буду учиться и работать, и расплачиваться за квартиру. Скоро у детей начинаются занятия, если мы не поедем, они отстанут по программе. Помимо того, моя младшая дочь, которой пять лет, два года назад упала с высоты, и немецкие врачи чудом спасли ей жизнь. Но она до сих проходит курс реабилитации, если мы не поедем, дочка не сможет с осени продолжить процедуры и ее лечение останется неоконченным", - рассказала Алиева, добавив, что если они в течение полугода не вернутся в Германию, то их лишат разрешения на проживание по гуманитарным основаниям.

Она отметила, что младшая дочь, которая родилась в Германии, не является гражданкой ФРГ. Гражданство для детей иммигрантов, родившихся в Германии предоставляется по достижению 18 лет, пояснила Алиева.

Женщина отметила, что просила помощи у миграционных властей Германии. "Но мне ответили, что они не имеют полномочий вмешиваться в работу государственных органов Азербайджана. Они рекомендовали мне привлечь адвоката и предпринимать шаги в правовой плоскости. Новый адвокат моего мужа Эльчин Садыгов также является моим адвокатом, и он сейчас готовит жалобу на Низаминскую полицию, незаконно запретившую мне выезд из страны в суд", - заявила она.

Анара Алиева отмтеила, что осталась в Азербайджане без средств к существованию с двумя детьми, младшей из которых пять лет, а старшей - восемь. "Мы живем сейчас у родителей мужа. Они и мои родители материально поддерживают нас. Однако мы не можем долго находиться на попечении пожилых людей, у которых материальные возможности весьма ограниченны", - сказала женщина.

Эксперт в области права, координатор Комитета против репрессий и пыток Намизад Сафаров назвал необоснованным запрет на выезд Алиевой.

"Запрет на выезд из страны, согласно уголовно-процессуальному кодексу, может вводиться только в отношении обвиняемых. Ни в одном законе Азербайджана нет каких-либо норм о введении ограничений на выезд из страны потерпевшим, свидетелям или лицам, которые могут быть привлечены в качестве свидетелей. А членов семьи обвиняемого вообще, согласно УПК, невозможно привлекать в качестве свидетелей для дачи показаний против него", - пояснил Сафаров.

Он отметил, что в сложившейся ситуации Анара Алиева должна обжаловать запрет на выезд в суде. "Тут имеет место прямое нарушение свободы передвижения, гарантированное не только Конституцией Азербайджана, но и Европейской конвенцией прав человека. К сожалению, власти Азербайджана часто незаконно используют рычаг запрета на выезд из страны на критиков режима. А в данном случае пострадала и член семьи активиста. Причем эта порочная практика продолжается после того, как ЕСПЧ принял целый ряд решений о неправомерности подобных запретов в отношении азербайджанских активистов и журналистов", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если запрет не будет отменен, то "в перспективе Анара Алиева может довести дело до ЕСПЧ и неминуемо выиграть его там и получить компенсации за попранные права". "Но реальность такова, что суды в Азербайджане исполняют волю исполнительной власти. Будет хорошо если просто отменят запрет, если нет, то надо будет вести дело в ЕСПЧ", - сказал Сафаров.

Он выразил убежденность, что Анара Алиева преследуют по политическим мотивам.

"В то, что человек, приехавший на побывку с родными и планирующий вернуться Германию, стал бы заниматься наркоторговлей, может поверить только человек, лишенный здравой логики. Очевидно Анара Алиева преследуют из-за того, что он в ФРГ участвовал в акциях протеста, где подвергались критике власти Азербайджана. Подобным же образом арестовали других активистов, участвовавших в демонстрациях против азербайджанской власти в Германии, после высылки их на родину - Муталлима Оруджва, Малика Рзаева, Пюнхана Керимли, Джафара Мирзоева. Их также обвинили в незаконном обороте наркотиков. Двух других активистов Самира Ашурова и Зии Ибрагимова арестовали по иным обвинениям. Все эти дела имеют политическую подоплеку", - считает Сафаров.

Такого же мнения придерживается и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Власти Азербайджана буквально устроили охоту на активистов, высланных или самостоятельно вернувшихся из Германии. Цель очевидна - наказать их за привлечение международного внимания к нарушению прав человека в Азербайджане, а также устрашить других политэмигрантов в Европе, чтобы они прекратили протесты", - заявил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, один из активистов Пюнхан Керимли уже получил наказание в виде лишения свободы на шесть лет. Муталлим Оруджев, Малик Рзаев, Джафар Мирзоев предстали перед судом. 19 августа начинается судебное разбирательство по делу Самира Ашурова. Зия Ибрагимов и Анар Алиев находятся под следствием, продолжил правозащитник Гасанов.

"Если не будет серьезной международной реакции, то все эти активисты, как и Пюнхан Керимли, получат реальные сроки, и в лучшем случае смогут рассчитывать на помилование через несколько лет", - отметил Гасанов.

Он указал также на неправомерность запрета на выезд из страны супруге Анара Алиева. "Она даже не является свидетелем по делу. Она и не может быть свидетелем по делу против мужа. Это беззаконие", - заявил правозащитник.

Адвокат Эльчин Садыгов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что пока не получил разрешение на встречу с Анаром Алиевым. По его словам, он вступил в дело Алиева 15 августа и ему, согласно процедуре, должны выдать разрешение на посещение подзащитного в СИЗО.

Он также отметил, что готовит судебную жалобу на полицию в связи с введением запрета Анаре Алиевой на выезд из страны.

Получить комментарии в МВД Азербайджана не удалось.

Ранее сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "Анар Алиев привлечен в связи с подозрением в совершении конкретного уголовного деяния".

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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