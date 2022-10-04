Активисты встревожены нарушением свободы собраний в Азербайджане

04 октября 2022, 05:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Национальный совет демократических сил (НСДС) осудил разгон полицией протестной акции активистов ПНФА в Баку 30 сентября, обвинил власти Азербайджана в нарушении свободы собраний и призвал мировое сообщество оказать давление на власти.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября полиция пресекла акцию протеста в Баку против проекта нового закона о политических партиях. До и во время акции были задержаны около 60 человек. Тем не менее, в МВД заявили, что задержанных на акции не было, участники несогласованной акции были "удалены с территории».

Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) подала уведомление о намерении провести акцию протеста перед парламентом страны 30 сентября против нового закона о политических партиях, но получила отказ, который сочла неправомерным. В начале сентября оппозиционные политики раскритиковали проект нового закона о политических партиях в Азербайджане носит реакционный характер и направлен на ограничение политической деятельности в стране. Согласно документу, партия может быть учреждена не менее чем 200 гражданами, которые в течение последних 20 лет постоянно проживают на территории Азербайджана. При этом все они на учредительном собрании должны присутствовать лично. Для государственной регистрации партии в ней должно быть не менее 10 тысяч членов. Список членов партии должен быть представлен для внесения в государственный реестр. Изменения в реестре необходимо фиксировать ежегодно дважды - до 15 января и 15 июля. Партии могут быть лишены регистрации, если дважды подряд не будут участвовать в парламентских, президентских и муниципальных выборах, говорится в законопроекте.

Национальный совет демократических сил (НСДС) выступил 3 октября с заявлением в связи с разгоном 30 сентября протестной акции в Баку, организованной против проекта нового закона о политических партиях.

«30 сентября 2022 года Партия Народного фронта Азербайджана организовала пикет перед зданием Национального собрания в знак протеста против нового реакционного законопроекта о политических партиях. Предлагаемые нововведения направлены на то, чтобы полностью ликвидировать реальную оппозицию в стране, окончательно устранить возможности для нормальной политической деятельности», - говорится в заявлении НСДС, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

В документе указано, что ПНФА потребовала освобождения политзаключенных, свободных выборов, проведения кардинальных политических реформы.

«Очень жаль, что исполнительная власть города Баку, в очередной раз нарушив Конституцию страны и право граждан на свободу собраний, дала отрицательный ответ на обращение организаторов акции, сочтя ее «нецелесообразной». Однако ПНФА, ссылаясь на прямое действие Конституционных норм, пошла на проведение акции. Своим отношением к акции власти вновь продемонстрировали свою авторитарную сущность. Уже с утра были произведены массовые задержания организаторов акции. К 16.00 (по местному времени) полиция взяла под контроль территорию вокруг парламента и прилегающие улицы. Всех протестующих, скандирующих лозунги, сразу задерживали с применением силы и сажали в автозаки. Задержание подвергались даже женщины. Всего в течение дня – до и во время акции - были задержаны 177 человек», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава НСДС Джамиль Гасанли, указав на применение полицией «ничем не обоснованной чрезмерной силы».

По его словам, власти Азербайджана на протяжении трех лет фактически запретили проведение мирных протестных акций. «Последняя согласованная властями Азербайджана акция состоялась 19 января 2019 года. Она была самой массовой демонстрацией последних лет. Испугавшись растущей протестной активности народа, власти закрыли стадион, где проводились акции последних лет на ремонт. После этого митинги оппозиции в стране оказались под запретом. 19 октября того же года власти жестоко разогнали акцию протеста в центре Баку, арестовав и подвергнув пыткам лидеров оппозиции. Национальный совет требует отмены этого незаконного запрета и уважения свободы собраний людей, установленной конституцией», - далее сказал Гасанли.

19 октября 2019 г. силовики разогнали в центре Баку участников несогласованной акции протеста оппозиции. Полиция сообщила о 60 задержанных, 42 из которых затем отпустили. С применением силы были задержаны лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли и другие оппозиционные политики. Дочь задержанного оппозиционера Тофига Ягублу сообщила о его избиении. Действия полиции и властей Азербайджана раскритиковали Совет Европы, Европейская служба внешних связей, ПАСЕ и посольство США.

НСДС призвал мировое сообщество «не оставаться безучастным к грубому попранию азербайджанскими властями основных прав и свобод человека» и «оказать эффективное давление» на официальный Баку для выполнения взятых на себя международных обязательств в области прав человека. Совет призвал граждан Азербайджана «быть социально и политически активными», «готовыми к массовой, мирной борьбе, особенно в нынешний период серьезных глобальных перемен».

«Народ должен знать, что только его мирная и решительная борьба может положить конец гегемонистскому подавлению властями Азербайджана прав человека» - далее отмечено в заявлении.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли также считает, что в Азербайджане «ограничивается свобода собраний».

«Точнее свобода собраний под запретом. В демократических государствах проведение митингов носит уведомительный характер. Люди могут свободно выражать протесты в мирной форме. А власти могут ограничивать проведение демонстраций очень небольшом числе мест с точки зрения общественной безопасности. Власти Азербайджана же, напротив, рекомендуют проводить акции в очень ограниченном количестве месте, и то в период выборов. В очень неудобных, отдаленных, труднодоступных с точки зрения транспортного сообщения местах. Три года назад власти запретили акции в Баку и предложили проводит митинги в отдаленном пригороде столицы. Суть демонстрации как раз в том, что на нее обращали внимание большое число людей. Городские власти не согласовывают даже небольшие пикеты», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает, что в Азербайджане ограничивается свобода собраний.

«На протяжении четверти века в Азербайджане все более ухудшается свобода собраний. Сначала были запрещены митинги в центре Баку и акции предложили проводить в спальных районах. А с 2019 года в черте города вообще не допускается проведение акций оппозиции и ее отсылают в отдаленные пригороды. Мирные протесты - это неотъемлемый атрибут демократии. Оппозиция, общественные организации должны иметь возможность привлекать внимание к беспокоящим их вопросам. Поэтому международные организации, стоящие на страже прав человека и верховенства закона, должны требовать от властей Азербайджана уважать фундаментальные свободы граждан, в том числе на проведение мирных протестных акций», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

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